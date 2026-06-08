Figura del Barcelona rompe el silencio: "Pensé que iba a ganar el Balón de Oro"

Una de las grandes estrellas del Barcelona, Lamine Yamal, reveló que pensaba que iba a ganar el Balón de Oro 2025, finalmente conquistado por el delantero del Paris Saint-Germain Ousmane Dembélé, y que eso le ayudó a madurar. "Siendo sincero, yo pensaba que ese día iba a ganarlo. Pero creo que me fue muy bien que lo ganara Dembélé", declaró en su canal de YouTube el extremo catalán, de 18 años, que fue segundo por detrás del delantero del PSG.

"Aparte de servir para crecer yo personalmente, creo que no era el momento para que yo lo ganara porque era un niño y no hubiera valorado lo que es ganar un Balón de Oro", añadió Yamal. El delantero del Barça y la Selección Española era un serio aspirante al trofeo tras haber llevado al Barça a un triplete (Liga, Copa del Rey, Supercopa de España) y a las semifinales de la Champions, perdidas ante el Inter de Milán. Yamal aseguró que el hecho de no haber sido coronado aquella noche en París le sirvió de motivación para esta temporada 2025-26, concluida con un segundo título de Liga consecutivo y una eliminación en cuartos de final de la Champions a manos del Atlético de Madrid. No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE

La reflexión de Lamine

"Me ayudó a crecer mucho", añadió el mencionado Lamine, convencido de que ha "madurado mucho a partir de ahí", además de haber "cambiado muchas cosas" de su vida. Además, Lamine Yamal afirmó que se alegró mucho por Dembelé, con el que dijo llevarse muy bien. El adolescente de Rocafonda, elegido mejor jugador de la temporada de LaLiga, se está recuperando actualmente de una lesión muscular en el muslo izquierdo sufrida en el tramo final de la temporada.