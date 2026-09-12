Flick lo aclara: "Queremos la Champions, pero ganar tres ligas seguidas sería..."

El Barcelona visita este domingo el campo del Levante por la quinta jornada del fútbol español y el técnico Hansi Flick repasó en rueda de prensa la actualidad de sus dirigidos y se pronunció sobre dicho enfrentamiento.
El alemán es partidario de seguir con las rotaciones en el equipo y admite que el conjunto azulgrana no solo sueña con la Champions League, sino que también desea levantar su tercera liga consecutiva.
Sensaciones
"Estamos muy contentos de jugar a este nivel, pero sabemos que hay que demostrarlo en cada partido. Sabemos de nuestra calidad, pero hay que mantener la mentalidad, el foco, la intensidad...".
Levante
"Es un equipo que jugó muy bien contra el Betis y está muy bien estructurado. Sabe cómo jugar en ataque. Será un partido contra un buen equipo".
Mejora
"El objetivo es mejorar siempre. Es nuestro trabajo, de jugadores y técnico. Lo podemos hacer. Hay que tener hambre".
Gran inicio de temporada
"Para mí es el modo en el que queremos jugar. Sabemos que todo puede cambiar rápido. Estamos cien por cien comprometidos y queremos seguir así".
Rotación
"Creo que es parte del juego, hay que aceptar que otro juegue. En cada posición, tengo dos o tres opciones. Los jugadores deben aceptar que otros salgan. Hay que seguir en el buen momento".
Elogios de Fábregas por su trabajo en el Como
"Nos centramos en lo que está en nuestras manos. El Como también jugó muy bien. Lo importante es el siguiente partido. No pienso en el cruce del miércoles o en el del Sevilla, me centro en este. Voy día a día. Estamos en un muy momento pero queda un gran recorrido".
Delantero
"Tenemos tres perfiles diferentes, Rapha, Gabriel, Hamza, pero también están Gordon, Olmo, Fermín... que pueden jugar ahí. Rapha está a un gran nivel, así es de los mejores del mundo".
Hamza
"Creo que el club ha hecho muy bien las cosas. Ha rendido muy bien en la pretemporada y compite por jugar y es un perfil que no tenemos. Es un gran proyecto de futuro y hay que mantenerlo".
Plantilla
"Es una plantilla equilibrada, viendo los partidos estamos mejor que el curso pasado. En ataque y defensa. Todos los de la última línea juegan a un nivel fantástico. Tras el Mundial, Cubarsí está fenomenal. Estoy contento. Está centrado. Sabe usar bien el cuerpo. Ha mejorado físicamente, y es importante. Y con la salida de balón, también juega muy bien. Y Joan hace un buen papel".
Motivación
"No cambia nada. Todo el mundo quiere ganar la Champions, es nuestro sueño, pero también es importante ganar tres Ligas seguidas. Sería increíble, aunque nos queda mucho. Lo importante es cómo entrenamos. Mantenemos el nivel. Es importante recuperarse, es importante cómo uno duerme y qué come. Hay partidos cada tres días. Los jugadores deben sentir qué les va bien. Hay expertos y se encargan de los jugadores. Estamos para ayudarles y que vuelvan al mejor nivel. Los días entre partido son muy importantes. Y hay que mejorar en todos los aspectos, en las instalaciones también. Pronto habrá un nuevo gimnasio y esto también nos ayudará. Mejoraremos. Iremos paso a paso".