Flick lo aclara: "Queremos la Champions, pero ganar tres ligas seguidas sería..."

El Barcelona visita este domingo el campo del Levante por la quinta jornada del fútbol español y el técnico Hansi Flick repasó en rueda de prensa la actualidad de sus dirigidos y se pronunció sobre dicho enfrentamiento. El alemán es partidario de seguir con las rotaciones en el equipo y admite que el conjunto azulgrana no solo sueña con la Champions League, sino que también desea levantar su tercera liga consecutiva.

Sensaciones "Estamos muy contentos de jugar a este nivel, pero sabemos que hay que demostrarlo en cada partido. Sabemos de nuestra calidad, pero hay que mantener la mentalidad, el foco, la intensidad...". Levante No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE "Es un equipo que jugó muy bien contra el Betis y está muy bien estructurado. Sabe cómo jugar en ataque. Será un partido contra un buen equipo". Mejora "El objetivo es mejorar siempre. Es nuestro trabajo, de jugadores y técnico. Lo podemos hacer. Hay que tener hambre". Gran inicio de temporada "Para mí es el modo en el que queremos jugar. Sabemos que todo puede cambiar rápido. Estamos cien por cien comprometidos y queremos seguir así". Rotación "Creo que es parte del juego, hay que aceptar que otro juegue. En cada posición, tengo dos o tres opciones. Los jugadores deben aceptar que otros salgan. Hay que seguir en el buen momento". Elogios de Fábregas por su trabajo en el Como "Nos centramos en lo que está en nuestras manos. El Como también jugó muy bien. Lo importante es el siguiente partido. No pienso en el cruce del miércoles o en el del Sevilla, me centro en este. Voy día a día. Estamos en un muy momento pero queda un gran recorrido".