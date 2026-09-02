Flick lo echó de Barcelona y reacciona molesto: "Ya he hablado con el club"

El centrocampista Marc Casadó, que en las últimas horas del mercado estival cerró su cesión al Deportivo de A Coruña, reconoció este miércoles que dejar el Barcelona "siempre es complicado", si bien elogió el proyecto del club gallego, que también milita en LaLiga EA Sports (Primera División española). "El Dépor está montando un buen proyecto. Lo afronto con ganas e ilusión. Dejar de jugar en el Barça siempre es complicado, pero el Dépor me ha propuesto un proyecto muy guapo. Estoy ilusionado con lo que llega", afirmó el volante catalán a los medios de comunicación en el Aeropuerto Barcelona-El Prat Josep Tarradellas, que sirve a la capital catalana.

Casadó viaja este miércoles hacia A Coruña para unirse a su nuevo club, que ha sido uno de los grandes animadores del mercado, con una inversión económica que roza los 26 millones de euros para firmar a jugadores de nivel como el portero español Leo Román (Mallorca), el delantero gabonés Pierre-Emerick Aubameyang (Olympique Marsella) y el uruguayo José María Giménez (Atlético de Madrid), entre otros. El internacional español, que termina contrato en junio de 2028, no entraba en los planes del técnico Hansi Flick y, aunque la entidad azulgrana priorizaba una venta, el jugador se inclinó por el proyecto del equipo gallego para continuar su carrera en LaLiga EA Sports sin desvincularse por completo del Barça, desoyendo el interés de Turquía y Arabia Saudí en forma de traspaso. No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE

En las últimas semanas, Casadó se ha entrenado al margen de sus compañeros, una medida que tomó el Barcelona para evitar riesgos con los jugadores transferibles después de que el delantero Roony Bardghji, uno de los futbolistas que la dirección deportiva pretendía traspasar, sufriera una grave lesión en la rodilla derecha en un entrenamiento.