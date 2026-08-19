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Flick lo ratifica en el mercado de fichajes: "Tengo máxima confianza en..."

El entrenador de los culés ha confirmado que confía en Deco para buscar al '9' adecuado para el club en el mercado de fichajes.

Flick lo ratifica en el mercado de fichajes: Tengo máxima confianza en...

El entrenador de los culés ha confirmado que el club busca un '9' en el mercado de fichajes.
19 de agosto de 2026 a las 15:10

El entrenador del Barcelona, Hansi Flick, se mostró confiado en el trabajo del director deportivo, Anderson de Souza ‘Deco’, para cerrar en lo que queda de mercado la contratación de un delantero centro.

"Estamos buscando este jugador (un ‘9’). Deco ha hecho un trabajo fantástico, tengo máxima confianza en él", afirmó el técnico alemán declaraciones a 3Cat tras el Trofeo Joan Gamper que se llevó su equipo frente al Al-Ahly egipcio (2-1).

El nuevo '9' que quiere el Barca tras el no de Julián y fichaje en el Real Madrid

Sobre cómo afronta su equipo el debut liguero del próximo domingo frente al Elche, Flick reconoció que esta pretemporada "no ha sido fácil" por la imposibilidad de contar con la plantilla al completo desde el inicio de la misma debido a la disputa del Mundial.

Barcelona derrotó 2-1 a Al-Ahly en el partido por el Trofeo Joan Gamper.

Barcelona derrotó 2-1 a Al-Ahly en el partido por el Trofeo Joan Gamper.

 (EFE)

"Muchos jugadores han llegado hace una semana y hemos utilizado estos partidos de pretemporada para gestionar minutos", recordó el técnico alemán.

Deco confirma la noticia que todo Barcelona esperaba sobre el 9

Pese a ello, Flick subrayó que cuenta con "un equipo fantástico" para afrontar partidos "difíciles" como el del próximo domingo contra el Elche. "Tenemos buenas vibraciones", concluyó.

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Agencia EFE

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