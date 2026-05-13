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"No quiero a Mourinho en el Real Madrid, otros están mejor para el club de mi vida"

Una de las leyendas de Real Madrid se sinceró ante un supuesto regreso de José Mourinho a Real Madrid y dijo que no le gustaría.

No quiero a Mourinho en el Real Madrid, otros están mejor para el club de mi vida

José Mourinho suena para regresar al banquillo de Real Madrid y una de las leyendas de los merengues no está de acuerdo.
13 de mayo de 2026 a las 11:43

Iker Casillas, ex portero del Real Madrid, afirmó este martes en su cuenta oficial de 'X' que no quiere que José Mourinho se el entrenador que sustituya a Álvaro Arbeloa en el banquillo del conjunto blanco.

"No tengo ningún problema con Mourinho. Me parece un gran profesional. No le quiero en el Real Madrid. Creo que otros entrenadores estarían mejor capacitados para entrenar en el club de mi vida. Opinión personal. Nada mas".

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Casillas coincidió con José Mourinho durante tres temporadas entre 2010 y 2013 y tuvo problemas con el técnico portugués, que llegó a sentar en el banquillo al que fuera portero del Real Madrid.

MOURINHO RESPONDIÓ SOBRE DIRIGIR A REAL MADRID

José Mourinho aseguró que el próximo lunes, cuando haya terminado la Liga de Portugal, podrá por fin hablar de su futuro, ya sea para seguir en el Benfica o para un hipotético regreso al Real Madrid, como se ha venido especulando durante las últimas semanas.

"La última semana del campeonato no es para pensar en el futuro, en contratos", respondió el técnico de 63 años. "Desde el momento en que entramos en esta última fase, decidí que no quería escuchar a nadie, que quería estar 'aislado' en mi espacio de trabajo", añadió.

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El futuro de Mourinho ha acaparado la prensa deportiva española e internacional, entre rumores de un posible regreso al Real Madrid para suceder a Álvaro Arbeloa, pero volvió a insistir en que no ha hablado con nadie de otro club.

"No he hablado ni con el Real Madrid ni con ningún otro club. Nadie me obliga a confirmar decisiones que todavía no me corresponde comunicar. Es el respeto que me merece el Benfica", explicó.

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