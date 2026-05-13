"No quiero a Mourinho en el Real Madrid, otros están mejor para el club de mi vida"

Iker Casillas, ex portero del Real Madrid, afirmó este martes en su cuenta oficial de 'X' que no quiere que José Mourinho se el entrenador que sustituya a Álvaro Arbeloa en el banquillo del conjunto blanco. "No tengo ningún problema con Mourinho. Me parece un gran profesional. No le quiero en el Real Madrid. Creo que otros entrenadores estarían mejor capacitados para entrenar en el club de mi vida. Opinión personal. Nada mas".

Casillas coincidió con José Mourinho durante tres temporadas entre 2010 y 2013 y tuvo problemas con el técnico portugués, que llegó a sentar en el banquillo al que fuera portero del Real Madrid.



MOURINHO RESPONDIÓ SOBRE DIRIGIR A REAL MADRID

José Mourinho aseguró que el próximo lunes, cuando haya terminado la Liga de Portugal, podrá por fin hablar de su futuro, ya sea para seguir en el Benfica o para un hipotético regreso al Real Madrid, como se ha venido especulando durante las últimas semanas. "La última semana del campeonato no es para pensar en el futuro, en contratos", respondió el técnico de 63 años. "Desde el momento en que entramos en esta última fase, decidí que no quería escuchar a nadie, que quería estar 'aislado' en mi espacio de trabajo", añadió. No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE