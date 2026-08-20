Konaté hace confesión en su presentación con Real Madrid: "Fue la primera que tuve..."

El defensa francés Ibrahima Konaté declaró este jueves que la camiseta "del Madrid fue la primera" que tuvo "cuando era pequeño", durante su acto oficial de bienvenida con el club blanco, celebrado en las oficinas de la entidad en su ciudad deportiva. "Significa muchas cosas para mí, porque la del Madrid fue la primera camiseta que tuve cuando era pequeño, un regalo de mi hermano mayor. Desde que era pequeño, siempre he soñado con jugar para este increíble club", comenzó, en los micrófonos de Real Madrid TV.

En la Ciudad Real Madrid, Konaté firmó su contrato, que le liga al club durante cuatro temporadas, junto al presidente Florentino Pérez. En el acto también estuvo presente José Martínez 'Pirri', presidente de honor del club blanco. Después de la firma, el francés recibió una réplica del estadio, un reloj y una camiseta. "Estoy viviendo un sueño, muy contento de estar aquí. Sé que el club tiene expectativas muy altas para los jugadores que llevan esta camiseta, y estoy aquí para luchar por este equipo con todo dentro y fuera del campo", continuó.

De fondo, Konaté tuvo los trofeos de las 15 Champions League conquistadas por el Real Madrid. "Me siento genial. Solo me pongo emocional por una, la de París 2022, porque yo jugaba para el Liverpool entonces y el Madrid ganó otra vez esa Champions League. Quiero ser parte de la historia y espero de verdad ganar una con este equipo", señaló. No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE Además, el francés terminó con unas palabras en castellano: "Estoy muy feliz de estar aquí. Quiero agradecer al presidente, al entrenador y al Real Madrid por la confianza. También quiero agradecer a mi familia, a mis amigos y a todas las personas que me han apoyado desde el principio. Sin ellos no estaría aquí. Desde niño soñaba con este momento, hoy ese sueño se hace realidad".