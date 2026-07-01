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Laporta confirma lo que todos estaban esperando por Julián Álvarez: "Deco lo hizo"

Joan Laporta sorprendió a todos en una conferencia de prensa donde confirmó que Barcelona va por el fichaje de Julián Álvarez.

Laporta confirma lo que todos estaban esperando por Julián Álvarez: Deco lo hizo

Joan Laporta confirmó que Barcelona va por Julián Álvarez y Deco ya hizo una oferta por el argentino.
01 de julio de 2026 a las 08:09

El presidente del FC Barcelona, Joan Laporta, ha reconocido este miércoles que la entidad azulgrana ha hecho "una oferta firme" para fichar al delantero del Atlético de Madrid, Julián Álvarez, aunque ha advertido de que la misma tiene fecha de caducidad.

"Deco hizo una oferta de una cantidad determinada sabiendo que el jugador quiere venir al Barça desde hace tiempo, desde antes de que estuviera en el City. Esa oferta la mantendremos el tiempo que consideremos, pero no estaremos a expensas del Atlético de Madrid", ha explicado Laporta.

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Según ha desvelado el dirigente de la entidad azulgrana en la rueda de prensa posterior a su toma de posesión como presidente, el Atlético de Madrid respondió que "en principio no tenían previsto vender porque no tenían alternativa" para reemplazar al atacante argentino.

"Si encuentran una alternativa y nosotros estamos en condiciones de mantener la oferta, espero que el Atlético la tenga en consideración", ha añadido Laporta, quien ha asegurado que ahora mismo el Barça está "en disposición de hacer cualquier operación", pero "dentro de la lógica deportiva y económica".

"No vamos a fichar por fichar. El mercado lo marcaremos nosotros, ha afirmado el presidente del club catalán, quien ha asegurado que el Barcelona "no ha forzado" al jugador a decir que quiere irse, sino que ha hecho "una oferta con luz y taquígrafos" a la entidad rojiblanca.

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Por eso, no entiende que el Atlético de Madrid haya denunciado el caso a la FIFA y a la Real Federación Española de Fútbol. "Se están cerrando en banda y esperemos que recapaciten. Lo de los tuits era anecdótico. Pero esto de ir a la UEFA o a la FIFA no sé a que viene. Parece que hay gente allí con ganas de liarla, porque no tiene sentido", ha concluido.

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EFE
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