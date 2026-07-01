Laporta confirma lo que todos estaban esperando por Julián Álvarez: "Deco lo hizo"

El presidente del FC Barcelona, Joan Laporta, ha reconocido este miércoles que la entidad azulgrana ha hecho "una oferta firme" para fichar al delantero del Atlético de Madrid, Julián Álvarez, aunque ha advertido de que la misma tiene fecha de caducidad. "Deco hizo una oferta de una cantidad determinada sabiendo que el jugador quiere venir al Barça desde hace tiempo, desde antes de que estuviera en el City. Esa oferta la mantendremos el tiempo que consideremos, pero no estaremos a expensas del Atlético de Madrid", ha explicado Laporta.

Según ha desvelado el dirigente de la entidad azulgrana en la rueda de prensa posterior a su toma de posesión como presidente, el Atlético de Madrid respondió que "en principio no tenían previsto vender porque no tenían alternativa" para reemplazar al atacante argentino. "Si encuentran una alternativa y nosotros estamos en condiciones de mantener la oferta, espero que el Atlético la tenga en consideración", ha añadido Laporta, quien ha asegurado que ahora mismo el Barça está "en disposición de hacer cualquier operación", pero "dentro de la lógica deportiva y económica". "No vamos a fichar por fichar. El mercado lo marcaremos nosotros, ha afirmado el presidente del club catalán, quien ha asegurado que el Barcelona "no ha forzado" al jugador a decir que quiere irse, sino que ha hecho "una oferta con luz y taquígrafos" a la entidad rojiblanca. No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE