Locura de Kylian Mbappé: lo que hizo en su primer día con Mourinho

Kylian Mbappé, Aurelien Tchouaméni y los fichajes Marc Cucurella e Ibrahima Konaté, se incorporaron este lunes a la disciplina del Real Madrid después de finalizar su periodo de vacaciones tras jugar el Mundial 2026.
Los cuatro jugadores se sometieron a una primera parte del reconocimiento médico en Valdebebas y completaron el resto de las pruebas después del entrenamiento en la clínica de la Ciudad Deportiva, según informó el club en su web.
De esta forma, el técnico José Mourinho cuenta desde ya con casi toda su plantilla, a la espera del regreso de otros internacionales como el inglés Jude Bellingham y de las posibles entradas o salidas del mercado veraniego.
Así, el Real Madrid recupera a Mbappé, semifinalista con Francia en el Mundial, torneo del que fue Bota de Oro, con 8 tantos, y máximo goleador del conjunto merengue la temporada pasada con 43 dianas, y a Tchouaméni, que se entrenó en el interior de las instalaciones.
De hecho, Kylian demostró que regresa en óptimas condiciones y en su primer día bajo las órdenes de 'Mou' firmó un golazo de chilena en el entrenamiento.
Incluso, el propio delantero de 27 años publicó su espectacular tanto en Instagram, ya que se había hecho tendencia por todas las redes sociales. Esto para exponer que viene con las pilas recargadas y con la misión de romper la sequía en cuanto a títulos.
Por otro lado, el marfileño Yan Diomandé y el belga Thibaut Courtois trabajaron con el grupo tras hacerlo estos días de forma individual, mientras que los lesionados Raúl Asencio, Mendy, Militao y Rodrygo continúan con sus respectivos procesos de recuperación.
El Real Madrid disputará el Trofeo Teresa Herrera ante el Deportivo de la Coruña el día 12 de agosto y un amistoso con el Schalke 04 el día 16.
Serán sus dos últimos compromisos de pretemporada antes de iniciar LaLiga ante el Espanyol el día 22 en partido correspondiente a la segunda jornada de competición; los blancos jugarán la primera fecha contra la Real Sociedad el 2 de septiembre.