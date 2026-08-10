Locura de Kylian Mbappé: lo que hizo en su primer día con Mourinho

Kylian Mbappé, Aurelien Tchouaméni y los fichajes Marc Cucurella e Ibrahima Konaté, se incorporaron este lunes a la disciplina del Real Madrid después de finalizar su periodo de vacaciones tras jugar el Mundial 2026. Los cuatro jugadores se sometieron a una primera parte del reconocimiento médico en Valdebebas y completaron el resto de las pruebas después del entrenamiento en la clínica de la Ciudad Deportiva, según informó el club en su web.

De esta forma, el técnico José Mourinho cuenta desde ya con casi toda su plantilla, a la espera del regreso de otros internacionales como el inglés Jude Bellingham y de las posibles entradas o salidas del mercado veraniego. Así, el Real Madrid recupera a Mbappé, semifinalista con Francia en el Mundial, torneo del que fue Bota de Oro, con 8 tantos, y máximo goleador del conjunto merengue la temporada pasada con 43 dianas, y a Tchouaméni, que se entrenó en el interior de las instalaciones. De hecho, Kylian demostró que regresa en óptimas condiciones y en su primer día bajo las órdenes de 'Mou' firmó un golazo de chilena en el entrenamiento.

No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE