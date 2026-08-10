Golpe terrible en Barcelona: sufre rotura de ligamento y se cae su salida del club

Las pruebas médicas realizadas al jugador han confirmado el peor diagnóstico: una rotura del ligamento cruzado anterior y deberá afrontar un periodo de baja estimado de entre seis y siete meses.

Pésimas noticias para el Barcelona . Cuando estaba a punto de salir en calidad de cedido durante este mercado de verano, el sueco Roony Bardghji ha sufrido una lesión de gravedad en el entrenamiento de esta mañana que ha tirado todos los planes por la borda.

Además, la lesión afecta la misma rodilla derecha en la que ya sufrió una rotura del cruzado durante su etapa en el Copenhague en 2024, un problema que entonces le mantuvo muchos meses apartado de los terrenos de juego.

El percance se produjo durante el entrenamiento matinal en la Ciutat Esportiva Joan Gamper. Roony tuvo que abandonar la sesión antes de tiempo y visiblemente afectado.

La noticia fue adelantada por el periodista Fabrizio Romano a través de sus redes sociales, a la espera del comunicado oficial del club catalán.

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"El extremo del Barcelona, Roony Bardghji, se ha roto el ligamento cruzado anterior y estará fuera durante los próximos 6-7 meses. Terrible noticia para el extremo sueco que estaba a punto de irse cedido para obtener más minutos", publicó el comunicador italiano.