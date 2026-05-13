Mbappé no los quiere y le respondieron de la peor forma: "Se va, gana la Champions"

Jordan Bardella, presidente del principal partido de extrema derecha en Francia, Agrupación Nacional (RN), respondió a Kylian Mbappé, quien tildó en una entrevista de "catástrofe" la ascensión del RN, y comentó que, desde que el capitán francés dejase el PSG rumbo al Real Madrid, el club parisino ganó por fin una Liga de Campeones (2025). "Sé lo que pasa cuando Kylian Mbappé se va del PSG: ¡el club gana la Liga de Campeones! (Y quizá pronto por segunda vez)", publicó este martes en la red X Bardella, citando la entrevista a Vanity Fair en la que el delantero advertía sobre "las consecuencias que puede sufrir su país" en caso de victoria del RN en las próximas presidenciales y legislativas de 2027.

Mbappé, de padre camerunés y madre argelina y criado en el suburbio parisino de Bondy, con un alto porcentaje de inmigrantes, recordó la movilización de ciertos deportistas de alto nivel, entre ellos Victor Wembanyama, en las elecciones legislativas anticipadas de 2024, en las que el RN partía como favorito, pero fue batido en la segunda vuelta. "Nos chocó. Somos ciudadanos y no podíamos simplemente quedarnos ahí, decirnos que todo iba a salir bien e irnos a jugar. Hay que combatir esa idea de que un futbolista debería limitarse a jugar y callarse", señaló. No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE

El capitán de la selección de Francia añadió: "No estamos desconectados de lo que sucede en nuestro país. La gente piensa a veces que, porque tenemos dinero o porque somos famosos, este tipo de problemas no nos afectan. Pero a mí me afecta; yo sé lo que significa (...) para mi país cuando gente como ellos llega al mando", alertó, en alusión al RN. Respecto al tenso clima político en Estados Unidos, uno de los tres países organizadores del Mundial del próximo junio junto a México y Canadá, Mbappé, de 27 años, fue evasivo.

"No tengo los conocimientos necesarios para saber qué hace falta para organizar una Copa del Mundo. Si me pidieran a mí organizar una Copa del Mundo, se llevarían algunas sorpresas. Si la FIFA decide que debe celebrarse en los Estados Unidos, es porque considera que todo es gestionable y que podemos venir aquí", afirmó.

Las estadísticas de Mbappé y Vincius durante la temporada del Real Madrid