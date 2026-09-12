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Sorpresivo jugador hace temblar a Mbappé y Raphinha: así va el Pichichi en LaLiga

Mbappé y Camello no fallaron hoy en el Real Madrid vs Rayo Vallecano: así marcha la lucha por el Pichichi de España

Sorpresivo jugador hace temblar a Mbappé y Raphinha: así va el Pichichi en LaLiga

¡SE APRIETA LA LUCHA POR EL PICHICHI! Mbappé escala y Camello alcanza la cima
12 de septiembre de 2026 a las 14:23

La pelea por el Pichichi de LaLiga 2026/27 comienza a tomar fuerza. Tras el partido entre Real Madrid y Rayo Vallecano, tanto Kylian Mbappé como Sergio Camello sumaron un nuevo tanto a su cuenta personal.

Mbappé llegó al encuentro con 4 goles en cuatro partidos y, con su doblete ante el Rayo, alcanzó los 6 tantos en LaLiga de España, manteniéndose entre los principales artilleros del campeonato. El francés volvió a responder como referente ofensivo del conjunto blanco.

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Por su parte, Sergio Camello partía con 5 goles en cuatro jornadas y, tras marcar frente al Real Madrid, alcanzó los 6 tantos, colocándose en lo más alto de la tabla junto a Raphinha, que también registra seis anotaciones según la clasificación mostrada. El delantero del Rayo continúa siendo una de las grandes sorpresas goleadoras del inicio de temporada.

Más abajo aparece Aubameyang con 4 goles, el ex Barcelona está teniendo una campaña extraordinaria a sus 37 años con el Deportivo La Coruña.

Del mismo modo, el ex Real Madrid Mariano, delantero del Deportivo Alavés, está con 3 goles, mientras que Álex Baena, del Atlético de Madrid, suma también tres tantos.

Mbappé brilló con doblete en la goleada del Real Madrid ante el Rayo

La carrera apenas comienza, pero Camello, Raphinha y Mbappé ya empiezan a marcar territorio en una lucha por el Pichichi que promete muchas emociones.

TABLA DE POSICIONES DE LA LIGA DE ESPAÑA

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Johan Raudales
Johan Raudales
Periodista

Graduado en 2022 de Licenciado en Periodismo en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Periodista de Diario DIEZ, con especialidad en fútbol internacional y nacional, además de otros deportes. Jugador activo de fútbol sala.

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