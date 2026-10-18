Pichichi de la Liga Española: Mbappé rebasó a Lamine y presiona a Raphinha

Su brillante actuación, sellada con un soberbio doblete, sirvió no solo para asegurar tres puntos vitales para los blancos, sino también para recuperar terreno e inclinar a su favor la balanza en su vibrante duelo contra las estrellas del Barcelona , Lamine Yamal y Raphinha.

La carrera por el galardón al máximo artillero de LaLiga ha tomado un ritmo frenético. En una demostración de pura jerarquía, Kylian Mbappé comandó la victoria del Real Madrid por 4-1 frente al Sevilla en el Santiago Bernabéu.

El fin de semana comenzó con alta tensión. Lamine había dejado el listón muy arriba tras inventarse un golazo frente al Betis, mandando el balón directamente a la escuadra y escalando provisionalmente al segundo puesto de la tabla de anotadores con 8 goles. La presión se trasladaba por completo a la capital, y el '10' del Real Madrid no dudó en aceptar el reto.

Mbappé tardó poco en hacer notar su presencia. En la primera mitad, desató la euforia de la grada local tras protagonizar una maniobra individual de antología: una ruleta perfecta sobre su propio eje para zafarse de la defensa, seguida de un sutil amago que dejó sentado al portero rival antes de empujar el balón a las redes.

No conforme con la genialidad del primer gol, el astro francés colocó la guinda en el segundo tiempo desde los once metros. Con una sangre fría envidiable, Mbappé ejecutó una pena máxima al estilo 'Panenka' que dejó completamente sin opciones al guardameta del Sevilla, concretando su doblete y alcanzando su noveno gol en lo que va del certamen.