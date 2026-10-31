"Tengo frustración": Mourinho se queja del Balón de Oro y mensaje directo a Kane

Tras ganar el Clásico ante Barcelona, José Mourinho sabe que el partido más importante es el siguiente. En este caso su rival es el Racing, un equipo que es muy fuerte de local y promete complicar al Real Madrid este domingo. Mourinho valoró las virtudes del rival de turno y también se quejó del Balón de Oro, ya que esperaba que lo ganara su jugador: Kylian Mbappé.



Además, dejó una frase demoledora por el puesto de Jude Bellingham y a Harry Kane le dejó un mensaje directo. Recordemos que al inglés lo dirigió en el Tottenham.

Conferencia de prensa de José Mourinho

Racing como rival: "Estamos bien. Ante un equipo que suma mucho en casa y a una hora que no estamos habituados. Importa mucho después de la victoria de la semana pasada. Hay que respetar al Racing". No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE Balón de Oro: "Tuve el privilegio de trabajar con Harry. Es un grande en todos los sentidos. Dentro de la frustración de que el mío no ha ganado, estoy feliz por Kane. Se lo merece. Por otro lado, Kylian es único. Cada año hay un Balón de Oro, pero el mejor jugador de la historia de los Mundiales es uno. De la votación me deja la boca abierta ver a Bellingham el undécimo. No comment".

Ambiente: "Desde que empezamos siempre he visto lo mismo. Cambia la alegría de ganar o no. Pero el fondo es el mismo, un equilibrio muy bien. No somos un equipo muy experto, pero sí veo madurez como equipo. Con tranquilidad, que sabe esperar. La felicidad estaba ahí tras ganar. Después, la normalidad. Seriedad, trabajo. Me alegra ver esa madurez. El objetivo es ganar títulos, no al Barcelona un partido". Calendario: "Es peligroso este tramo. Cada partido es peligroso, más fuera de casa. Jugar fuera tiene sus problemas. El Racing no ha perdido en casa. El AEK va a estar marcado por su derbi con el Panathinaikos. Mestalla es siempre difícil. Se acumulan las dificultades. Es un test a nuestra resilencia. Es una situación muy difícil jugar cuatro partidos fuera de casa. Deberíamos haber jugado ayer y el sábado en Valencia. Es in grandísimo regalo que nos hacen, pero es así. Hay que afrontarlo". Planteamientos: "Con el paso de los años me considero más equilibrado. Me da igual lo que dicen. No me afectan ni las críticas ni los elogios. Ya no como de eso. Son los jugadores los que ganaron en Barcelona. Si salgo con la sensación de que he ayudado, soy feliz. No soy más o menos valiente, más o menos defensivo. Si soy defensivo con 100 puntos y tantos goles, pues ojalá sea así. No soy cabezón, soy un entrenador abierto a lo que veo, a lo que debato. Estoy muy tranquilo".