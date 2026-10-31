Arsenal celebra caída del City mientras United se hunde: así quedó la tabla de la Premier

El Brighton & Hove Albion de Chema Andrés se niega a desinflarse. Pese a la derrota de la jornada pasada contra el Liverpool y la eliminación en Copa de la Liga en este mismo campo, los de Fabian Huerzeler se vengaron del Manchester City y les infligieron la segunda derrota consecutiva en Premier (0-1). Los de Enzo Maresca, que hasta hace poco se jactaban de sumar siete de siete victorias en liga, han caído en las últimas dos jornadas contra el Aston Villa y el Brighton y ponen el liderato en manos del Arsenal, al que le valdrá un empate este domingo en su visita a Anfield para colocarse primero.

El Brighton, la gran sorpresa del año, se vengó además de la eliminación entre semana en este mismo escenario en la Copa de la Liga, donde los fallos de Yasin Ayari y Lewis Dunk en la tanda de penaltis les condenó a perder un partido en el que por número de ocasiones fueron mejores. El mediapunta sueco se redimió y a los once minutos y tras un despeje inexistente de Matheus Nunes, batió a Gianluigi Donnarumma y obligó, como el miércoles, al City a remontar. El flujo de ocasiones fue el mismo, pero la pelotita no quiso entrar. Illman Ndiaye se topó dos veces con el palo, Erling Haaland tuvo varias, Phil Foden rozó el empate con un cabezazo en el descuento, el City reclamó dos penaltis por manos de Diego Gómez y Dunk... Pero nada. No hubo manera, fue uno de esos días en los que no había manera. No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE De hecho, lo pudo sentenciar el Brighton en una de las varias contras que tuvo, especialmente en una pelota picada de Hinshelwood, que se marchó cerca de la portería de Donnarumma. La derrota deja al City con 21 puntos, los mismos que el Arsenal, que aún no ha jugado esta jornada ya que visitará al Liverpool este domingo en el partidazo de la jornada. Por su parte, el Brighton suma 19 unidades tras nueve jornadas, tiene la mejor diferencia goleadora de la Premier y opta sin dudas a pelear por meterse en Europa de nuevo.

Xabi Alonso firma el finiquito a Carrick

El último voto de confianza que la directiva del Manchester United dio a Michael Carrick se acabó. Xabi Alonso le firmó este sábado el finiquito en la victoria del Chelsea (2-0) y al técnico inglés le quedan horas en el cargo. Apenas cinco meses han pasado desde que Carrick, que asumió el cargo como interino en enero, firmara un contrato de dos temporadas para por fin levantar el vuelo de un United que lleva más de una década en decadencia. Todo parecía indicar que iba a ser despedido tras las goleadas frente a Como (4-1) y Bournemouth (0-3), además de uno de los peores arranques ligueros de la historia del club, pero la directiva confió en que aún le podía dar la vuelta a esto y tras una reunión en Carrington esta semana decidieron darle una última oportunidad que se consumió este sábado en Stamford Bridge.



En un partido con mil ocasiones, en el que el United perdonó lo imperdonable, las esperanzas de Carrick se desvanecieron. Y es que desde la estadística, el partido que el United perdió contra el Chelsea puede considerarse de injusto. Antes del primer gol de Morgan Rogers, el United dispuso de dos manos a mano, errados por Bruno Fernandes, perdonado y de vuelta al once, y Amad Diallo, además de un tanto anulado a Matheus Cunha por fuera de juego. El Chelsea también había tenido las suyas, con un tanto invalidado por posición antirreglamentaria y un mano a mano que perdonó Pedro Neto, pero lo cierto es que el que lo merecía era el United. Se fueron a vestuarios y la película cambió por completo. Nada más salir del túnel Morgan Rogers bailó entre la defensa del United y picó la pelota ante la salida de Lammens. Su mejor gol con esa camiseta. Minutos después, la película empeoró para los 'Red Devils'. Tras revisarlo en el VAR, Peter Bankes expulsó a Lisandro Martínez por un codazo sobre Wesley Fofana, además de cobrar penalti. No falló Cole Palmer. Con el United rendido, el VAR volvió a anular un gol al Chelsea, esta vez a Estevao, titular por fin con Xabi Alonso. No hay salvación para Carrick, con esta derrota son nueve partidos consecutivos sin ganar. La última victoria data del 10 de septiembre contra el Sabah, mientras que en la Premier solo han ganado al Ipswich Town en la segunda jornada. El equipo es decimosexto y puede acabar el fin de semana en descenso en función de los resultados. El Chelsea se recupera de esta forma de la derrota contra el Tottenham Hotspur y la eliminación en la Copa de la Liga contra el Liverpool y sube hasta la cuarta posición con 16 unidades.