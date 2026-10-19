Fuera de la Premier: la liga donde jugaría el City los próximos 2 años tras el castigo

El futuro del Manchester City en la élite del fútbol inglés pende de un hilo. Según una información revelada por el diario británico Daily Mail, que cita fuentes cercanas al proceso por las irregularidades financieras del club, la sanción más probable que contempla la Premier League es una deducción de puntos masiva que provocaría el descenso directo del equipo a la Championship, sumada a una multa económica astronómica. La estrategia detrás de este castigo no busca únicamente enviar al club a la segunda división, sino evitar que regrese de inmediato a la máxima categoría. La Premier League estaría estudiando aplicar una segunda quita de puntos una vez que el equipo esté en la Championship, forzando al Manchester City a permanecer allí al menos dos temporadas para completar un proceso de reconstrucción profunda.

Por el contrario, la opción de expulsar al club de la liga y enviarlo a la League Two , la cuarta división inglesa, se considera prácticamente descartada. Un castigo de esa magnitud expulsaría al equipo del fútbol profesional y desataría un caos sin precedentes en la competición, ya que si se aplicara a mitad de torneo obligaría a anular todos sus partidos disputados y dejaría al City en un limbo total sin saber dónde jugaría hasta el mes de junio. El origen de esta crisis se remonta a finales de septiembre, cuando una comisión independiente declaró al Manchester City culpable de 114 de los 115 cargos imputados por la Premier League. La resolución determinó que la institución violó las normas del juego limpio financiero durante nueve temporadas consecutivas y entorpeció de forma sistemática el desarrollo de las investigaciones al no cooperar con las autoridades. No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE

Ante este duro dictamen, el Manchester City reaccionó de inmediato y presentó un recurso de apelación para defender su inocencia. Desde la directiva del club sostienen que la sentencia contiene graves errores de derecho, de principio y de hechos probados, por lo que han asegurado que agotarán todas las vías legales a su alcance para revertir la sanción.