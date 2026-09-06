Manchester United tropieza en la Premier League; se lo empataron en el 95'

Un golazo de Ainsley Maitland-Niles en el minuto 96 evitó este domingo el triunfo del Manchester United, que no supo cerrar el partido, perdió en dos ocasiones la ventaja contra el Everton (2-2) y suma dos pinchazos tras tres jornadas. No carbura este Machester United. Después de la sonrojante derrota en el debut liguero contra el Hull City, la victoria frente al Ipswich Town fue un espejismo.

El equipo de Michael Carrick tuvo el triunfo en la mano, tras ir por delante en dos ocasiones, primero con un buen gol de Brian Mbeumo y luego hasta el minuto 96 gracias a un cabezazo de Benjamin Sesko, pero en la última jugada del partido, un disparo larguísimo de Maitland-Niles, en su debut con los 'Toffees', le quitó dos puntos a los 'Red Devils'. Y no les valió de nada el partidazo de Marcus Rashford, el segundo gol seguido de Mbeumo ni la recuperación de Sesko, que marcó su primer tanto de la temporada, porque el Everton no le perdió la cara al partido nunca. No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE Ni cuando Mbeumo le golpeó nada más salir a la segunda parte, empatando los 'Toffees' en el minuto 83 gracias a un trallazo de Tyrique George en el primer palo en el que Senna Lammens pudo hacer mucho más, y tampoco le perdió la cara al partido hasta que el árbitro pitó el final.

Lo fácil para el Everton hubiera sido tirar la toalla cuando Sesko, cinco minutos después del tanto de George, volvió a poner por delante al United. Un cabezazo limpio, libre de marca, tras un gran centro de Luke Shaw que parecía dar la victoria al United. Pero el partido estaba vivo y, aunque ya se habían cumplido los cinco minutos de añadido, el árbitro le dio una última al Everton. La jugada empezó con un pelotazo de Jordan Pickford, con una conducción del debutante Jack Grealish y con un par de despejes infructuosos del United en la frontal. Hasta que le llegó la pelota a Maitland-Niles, uno de esos fichajes de los últimos instantes del mercado. Había entrado quince minutos antes. Vio la pelota llegar y la acomodó con el interior de un pie a una escuadra de Lammens, que no pudo ni lanzarse. No hubo tiempo para más.