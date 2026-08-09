Maresca confirma el futuro de Rodri Hernández tras la primera oferta del Barcelona

La situación de Rodri Hernández continúa generando incertidumbre en torno a su futuro. Mientras el Manchester City mantiene su postura en las negociaciones con el Barcelona, Enzo Maresca dejó una frase que vuelve a alimentar las especulaciones sobre el posible destino del centrocampista español. Después del triunfo del conjunto inglés por 3-1 ante el Atlético de Madrid en un amistoso de pretemporada, el entrenador fue consultado por la situación de Rodri y por la posibilidad de que el futbolista termine abandonando el Etihad Stadium.

La respuesta de Maresca fue breve, pero que terminará doliendo a los del Barcelona: "De momento, lo esperamos en Mánchester". La declaración del técnico deja entrever que, al menos por ahora, Rodri continúa formando parte de los planes del Manchester City. El centrocampista tiene previsto reincorporarse a la disciplina del equipo el próximo 14 de agosto, aunque su futuro podría quedar definido antes de esa fecha si las negociaciones con el Barcelona avanzan.

BARCELONA YA HIZO UNA OFERTA POR RODRI

El interés del conjunto azulgrana por Rodri no es nuevo y se ha intensificado durante las últimas semanas. El Barça considera al internacional español una pieza de enorme valor para reforzar su centro del campo y darle mayor equilibrio al proyecto deportivo, especialmente por las características del futbolista y su experiencia al máximo nivel. No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE