Tabla de posiciones Premier League: ¡Arsenal fue goleado y deja el liderato al City!

El Brighton desnudó al Arsenal, derrotado por primera vez este curso (3-0) e incapaz de contener un vendaval dirigido con brillantez por Chema Andrés, goleador en su primera titularidad en la Premier, y desatado por Kostoulas, el mejor de un partido que costó el liderato a los hombres de Mikel Arteta. El delantero griego agitó el partido, fabricó el primer gol y marcó el segundo; Chema Andrés, hasta hace nada en la cantera del Real Madrid, dirigió la presión, mandó frente a Rice y Bruno Guimaraes y cerró la goleada. Repasá la tabla de goleadores de la Premier League

Entre ambos condujeron una tarde desastrosa para el Arsenal, que perdió su primer partido de al campaña y entregó el primer puesto al Manchester City. Durante casi los 90 minutos, el Brighton fue una delicia. Adelantó sus líneas, sometió al Arsenal con una presión intensa y llegó al descanso con una ventaja de dos goles que explicó con bastante fidelidad todo lo que ocurrió sobre el césped. Kostoulas y Gross pusieron el talento y la resolución; Chema Andrés, el orden. No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE El Arsenal logró aliviar la presión durante un breve tramo. Tuvo un poco más el balón, pero no encontró nada verdaderamente útil.

Arteta intentó modificar el paisaje durante la última media hora con las entradas de Zubimendi y Mikel Merino. No cambió nada. Para entonces, el conjunto londinense era un equipo vencido por el marcador y por el juego. El Brighton ofreció una demostración extraordinaria del arte de la presión y de cómo gobernar un partido desde campo contrario. Incomodó con constancia a un equipo acostumbrado a imponer sus condiciones. El Arsenal esta vez perdió también la compostura. Fue superado desde el principio hasta el final, cedió su primera derrota de la temporada y dejó ela cima en manos de un City que jugará mañana contra el Sunderland y podría colocarse como líder solitario.