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Quiso besar a su novia en plena presentación y ella le hizo un desplante en vivo

El uruguayo 'Lucho' Rodríguez firmó con el Cruzeiro, pero su presentación se hizo viral por el desplante de su pareja.

10 de agosto de 2026 a las 10:05

El delantero uruguayo, Luciano Rodríguez, vivió un incómodo momento durante su presentación como refuerzo del Cruzeiro de Brasil y la imagen no tardó en viralizarse por las redes sociales.

'Lucho' posaba con su novia ante las cámaras mientras era presentado por su nuevo equipo, pero ella le hizo un desplante cuando el futbolista de 23 años intentó darle un beso.

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Se puede apreciar que la chica no se percató del gesto que intentaba realizar el jugador, ya que rápidamente giró hacia su izquierda para luego colocarse en su sitio en la sala de prensa.

Rodríguez quedó visiblemente desconcertado y se tomó el cabello como para disimular, mientras un directivo se acercó para continuar con la presentación.

En cuanto a lo deportivo, el delantero que tuvo una experiencia en el fútbol Arabia Saudita reconoció que no tomó la mejor decisión al marcharse y por eso regresó a Brasil.

"Sentía que estaba perdiendo mucho terreno también en la visibilidad por ir para allá", señaló el atacante, que llega al Cruzeiro a préstamo por un año desde el Neom SC árabe, con una opción de compra de 15 millones de dólares.

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Redacción DIEZ

Equipo de periodistas, editores y diseñadores especializados exclusivamente en el área deportiva, con un conocimiento profundo del fútbol hondureño e internacional.

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