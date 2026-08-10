Quiso besar a su novia en plena presentación y ella le hizo un desplante en vivo

El delantero uruguayo, Luciano Rodríguez, vivió un incómodo momento durante su presentación como refuerzo del Cruzeiro de Brasil y la imagen no tardó en viralizarse por las redes sociales. 'Lucho' posaba con su novia ante las cámaras mientras era presentado por su nuevo equipo, pero ella le hizo un desplante cuando el futbolista de 23 años intentó darle un beso.

Se puede apreciar que la chica no se percató del gesto que intentaba realizar el jugador, ya que rápidamente giró hacia su izquierda para luego colocarse en su sitio en la sala de prensa. Rodríguez quedó visiblemente desconcertado y se tomó el cabello como para disimular, mientras un directivo se acercó para continuar con la presentación.