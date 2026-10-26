La decisión que tomó Messi previo a la entrega del Balón de Oro 2026

Leo Messi es uno de los nominados al Balón de Oro 2026 que se estregará esta noche por primera vez en Londres. El futbolista que más veces ha ganado el premio (8) entró en la lista luego de su espectacular rendimiento con la selección argentina en el pasado Mundial. Una de las incógnitas que surge entre los seguidores del delantero es sobre su presencia en la ceremonia. De acuerdo con los últimos reportes, Messi no asistirá a la gala, una decisión que genera un fuerte impacto en el mundo del fútbol y que corta de raíz las especulaciones sobre su participación en el evento.

A pesar de los insistentes rumores que colocaban al capitán del Inter Miami en la ceremonia, su entorno ha confirmado que permanecerá en Estados Unidos para enfocarse en sus compromisos profesionales y deportivos en la MLS. La expectativa en torno a su presencia había crecido de manera desmedida en las últimas semanas debido al 70.º aniversario del prestigioso galardón. Diversas versiones de la prensa europea sugerían que la organización del evento planeaba otorgarle un rol protagónico, permitiéndole entregar uno de los premios principales de la noche. Sin embargo, esta hipótesis fue descartada por completo en las últimas horas, aclarando que no existió ninguna invitación formal para que el rosarino cumpliera dicha función. No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE

🚨🚨 𝗠𝗔𝗝𝗢𝗥 𝗕𝗥𝗘𝗔𝗞𝗜𝗡𝗚: Lionel Messi will NOT attend the Ballon d’Or ceremony! ❌ https://t.co/xWHTLVmGus — The Touchline | 𝐓 (@TouchlineX) October 26, 2026

Con esta información, quedó sellada la ausencia del máximo ganador en la historia del trofeo. Detrás de este faltazo se encuentra una agenda sumamente exigente que ha mantenido a Messi bajo un constante desgaste físico en los últimos días. La 'Pulga' viene de realizar un viaje transatlántico hacia España, donde recibió el prestigioso Premio Princesa de Asturias, un reconocimiento que subraya su gigantesco legado no solo en el ámbito deportivo, sino también en el social y humanitario a nivel global.