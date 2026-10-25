Balón de Oro 2026: a qué hora, favorito y dónde ver la gala desde Londres

En Londres, este lunes, cuando la temporada apenas ha echado a andar y con el recuerdo del Mundial 2026 aún fresco, la gala que designa a los mejores de cada temporada está lista. Será la primera vez que la ceremonia no será en París y en ella se elegirá al mejor jugador masculino y también femenino.

Sin Leo Messi o Cristiano Ronaldo en primera línea, como tiempo atrás, cuando la cuestión del mejor jugador del mundo se reducía a uno o dos futbolistas, y sin criterios matemáticos para su definición, las especulaciones para la elección del Balón de Oro han quedado abiertas, en manos de una rumorología que instala entre los favoritos al inglés Harry Kane, al francés Kylian Mbappé o al español Lamine Yamal.

Entregado por la revista francesa France Football, en el teatro London Palladium, como homenaje en esta ocasión al primer ganador del premio, el inglés Stanley Mattheuws, que lo ganó en 1956.

Es, aparentemente, el secreto mejor guardado, con la idea de no desvelar al vencedor hasta el momento de la ceremonia. No ha trascendido este año. No hay síntomas evidentes de hacia dónde se inclinará la balanza, la mayoría de los votos establecidos.

No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE

Pero la experiencia de las dos últimas ediciones invita a la prudencia. Hace dos cursos, en 2024, cuando todo apuntaba a que el jugador brasileño del Real Madrid Vinicius Júnior tendría su premio, fue el español Rodrigo Hernández, entonces en el Manchester City, el que levantó el balón dorado hacia el cielo.

Aquello provocó el enfado del Real Madrid, que no fue a esa gala ni a la del pasado curso, y coincidió, además con el hundimiento futbolístico del jugador. En progresiva decadencia desde entonces.

Y el pasado curso fue Ousmane Dembélé, jugador del París Saint-Germain, el que se hizo acreedor de un reconocimiento que apuntaba a Lamine Yamal. Ya no hay favoritos claros alrededor de la condecoración. No hay futbolistas que marquen el absolutismo en cada curso.

Unos se inclinan por los goles, otros por la influencia sobre el juego, otros por lo conquistado por su club. Los criterios han variado a lo largo de la historia por lo que en esta edición el panorama es más amplio que nunca. Casi cualquiera de las estrellas lo puede ganar.

No ha habido, además, recato ente los favoritos. Mbappé ha subrayado sus méritos, los goles anotados, la consideración de máximo goleador en la historia de los Mundiales... Lamine Yamal, su aportación, su magia. El gris Mundial que completó ha pasado al olvido. Ganó España y con el Barcelona conquistó LaLiga EA Sports. También ha reclamado el premio.

Y a Harry Kane, el más discreto con sus reivindicaciones, se le caen los goles. 61 con el Bayern el pasado curso, en 51 partidos. Mbappé ya acumula 22 en los Mundiales y con el Real Madrid hizo 42 en 44 partidos. Es a las cifras a los que se agarran los dos atacantes en una año en el que nadie ha sobresalido especialmente del resto.

El noruego Erling Haaland también podía haber levantado la mano, pero su selección tuvo un papel discreto en Estados Unidos, Canadá y México 2026. Incluso Leo Messi, el jugador más laureado con el Balón de Oro, el futbolista más relevante de todos los tiempos, que a su edad, 39 años, ha estado cerca de llevar a Argentina a un nuevo título mundial. Gracias a él, a sus goles.

España se aferra a Lamine Yamal. Su referente. A su juventud, el desparpajo y el carácter diferencial en un momento, el actual, extraordinario, determinante. Pero también está Rodrigo, su compañero de club, elegido el mejor del mundial. Y otro español, Fabián Ruiz... nadie ha ganado más que él con su club, el París Saint-Germain, y su selección.

Otros, con aparentemente menos repercusión, que estarán nominados en la gala de Londres, son Jude Bellingham, Achraf Hakimi, Khvicha Kvaratskhelia, Michael Olise, Bruno Fernandes, Dayot Upamecano, Declan Rice, Ferrán Torres, Gabriel, del Arsenal, Jao Neves, el mexicano Julián Quiñones, Lautaro Martínez, Luis Díaz, Marc Cucurella, Marquinhos, Nuno Mendes, Dembele, Pau Cubarsi, Sadio Mane, Vinicius, Vitinha, William Saliba, Willian Pacho.. todos ellos con la consideración de nominados, con nombre en la gala londinense.

Es el Balón de Oro masculino el gran asunto de la sesión y de la temporada. Elegido por cien periodistas, uno por cada uno de los cien países mejor clasificados en el ránking FIFA. En el femenino, el jurado esta compuesto por 50 periodistas.

En el premio femenino España tiene mucho que decir. Alexia Putellas, Cata Coll, Claudia Pina, Mariona Caldentey, Mapi Leon, Patri Guijarro, son algunas de las favoritas que pretenden relevar a Aitana Bonmatí, última ganadora.

En este apartado, el fútbol español ha sido protagonista en el último lustro, desde que Putellas lo logró en el 2021 y en el 2022 y después Aitana Bonmati en los tres siguientes. No está nominada en esta ocasión la vigente campeona, lesionada de gravedad.