México le da la espalda a Concacaf y apoya a Infantino: "Respeto a la gobernanza"

"La FMF respalda el liderazgo del presidente Infantino para seguir impulsando el desarrollo del fútbol a través del fortalecimiento institucional", aseguró la FMF en un comunicado circulado a los medios.

La Federación Mexicana de Fútbol (FMF) anunció este jueves su apoyo al presidente de la FIFA, Gianni Infantino , en un momento en el que el papel del dirigente al frente del fútbol mundial ha sido cuestionado.

Como respuesta a un polémico plan del directivo para vender a inversionistas privados parte de los ingresos de las futuras Copas del Mundo, la UEFA anunció un boicot a los futuros campeonatos mundiales y otras organizaciones o personalidades del fútbol se han pronunciado en contra de la labor del jerarca de FIFA.

La Confederación de Asia y la Concacaf se sumaron a la UEFA al criticar la mercantilización del fútbol y exigir una revisión del trabajo de la FIFA.

Aunque el plan fue retirado, la rebelión continúa, aunque también ha habido apoyo al dirigente, como el de la Confederación Africana y ahora el de México.

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"La Federación Mexicana de Fútbol está convencida de que el fútbol es el valor fundamental y que su mejor defensa descansa en la institucionalidad y el respeto a la gobernanza y los procesos que la resguardan", agregó el organismo.

La institución advirtió que no reconocerá ni aprobará ningún proceso que se convoque al margen de dicha institucionalidad, y dijo acogerse al llamado del pasado 5 de agosto que emitió el Presidente para, en unión, continuar desarrollando al fútbol en beneficio de las 211 asociaciones integrantes de FIFA.

Otras críticas llegaron del Sindicato de Futbolistas Profesionales, que llamó hace unas horas a hacer una reforma en la manera de gobernar de Infantino, a quien acusó de abuso de poder.