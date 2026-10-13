OFICIAL: la postura de Real Madrid con Endrick sobre una salida en enero

José Mourinho despejó cualquier duda sobre el futuro de Endrick en la previa del partido de la Liga de Campeones ante la Roma. Preguntado por TNT acerca de los clubes interesados en el delantero brasileño, el técnico portugués fue tajante y descartó de plano una salida en forma de cesión. “Olvídense, olvídense. Olvídense de los clubes interesados. Es mejor que se sienten a esperar, porque si no se van a cansar”, respondió Mourinho sobre el interés que despierta el futbolista. El entrenador dejó claro el concepto que tiene de él: “Es un jugador que adoro. Es un jugador que creo que tiene un potencial increíble y es muy importante para nosotros”.

Mourinho también se refirió a la situación que ha vivido Endrick desde el inicio de la temporada, marcada por una lesión. “Después de la pretemporada, tuvo una lesión que lo apartó más de un mes, cuatro o cinco semanas, que lo apartó del inicio de la temporada. Yo mismo ya he hablado con él, porque después de recuperarse todavía no se había dado la ocasión”, explicó. El portugués puso como ejemplo el reciente encuentro ante el Villarreal para ilustrar la falta de minutos del brasileño. “Este partido, para nuestra suerte, fue su mala suerte, porque cuando hacemos el gol, él iba a entrar. Él y Bernardo iban a entrar prácticamente en el momento en que hacemos el gol”, detalló el estratega. No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE



A continuación, explicó cómo el desarrollo de ese mismo encuentro cambió sus planes a última hora. “Y después, ganando y con diez, es normal que un entrenador cambie de idea y tenga otras opciones”, agregó, en clara alusión a la expulsión de Vinicius que condicionó sus decisiones en el banquillo. Mourinho cerró su intervención con una declaración de intenciones sobre la continuidad del delantero. “Quien esté interesado en él va a tener que pelear mucho conmigo, porque creo que no necesita salir cedido y que va a tener el mayor de los éxitos aquí”, sentenció.