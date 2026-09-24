Partidos de HOY en la Liga de Naciones UEFA y Concacaf: debuta Costa Rica

La actividad internacional tendrá una intensa jornada este jueves 24 de septiembre, con partidos correspondientes a la Nations League de UEFA y Concacaf, en una fecha que tendrá encuentros desde horas de la mañana y se extenderá hasta la noche. En la Nations League de UEFA, la jornada comenzará a las 10:00 a. m. con el duelo entre Andorra y Malta. Posteriormente, a las 12:45 p. m., se disputará una amplia cartelera con seis partidos de manera simultánea: Noruega se enfrentará a Dinamarca, Serbia a Grecia, Países Bajos a Alemania, Portugal a Gales, Austria a Israel, Kosovo a Irlanda y Liechtenstein a Lituania.

Uno de los encuentros que más atención genera es el Países Bajos contra Alemania, dos selecciones de gran tradición en el fútbol europeo y dónde debutará Xavi Hernández como DT de los Países Bajos. También sobresalen los enfrentamientos entre Portugal y Gales y Noruega ante Dinamarca, que completan una atractiva jornada en territorio europeo.

NATIONS LEAGUE CONCACAF

Mientras tanto, en la Concacaf Nations League, la actividad arrancará a la 1:00 p. m. con el partido entre Puerto Rico y Guyana. La acción continuará a las 6:00 p. m. con el enfrentamiento entre República Dominicana y Nicaragua, seguido diez minutos después por el duelo entre Islas Caimán y Dominica, programado para las 6:10 p. m. No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE A las 6:20 p. m., Haití se medirá ante Trinidad y Tobago, mientras que el cierre de la jornada en Concacaf llegará a las 8:00 p. m. con uno de los partidos más llamativos de la cartelera: Costa Rica frente a Curazao.

️ PARTIDOS DEL JUEVES 24 DE SEPTIEMBRE