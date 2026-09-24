Partidos de HOY en la Liga de Naciones UEFA y Concacaf: debuta Costa Rica

La actividad internacional tendrá una intensa jornada este jueves 24 de septiembre, con partidos correspondientes a la Nations League de UEFA y Concacaf, en una fecha que tendrá encuentros desde horas de la mañana y se extenderá hasta la noche.
En la Nations League de UEFA, la jornada comenzará a las 10:00 a. m. con el duelo entre Andorra y Malta. Posteriormente, a las 12:45 p. m., se disputará una amplia cartelera con seis partidos de manera simultánea: Noruega se enfrentará a Dinamarca, Serbia a Grecia, Países Bajos a Alemania, Portugal a Gales, Austria a Israel, Kosovo a Irlanda y Liechtenstein a Lituania.
Uno de los encuentros que más atención genera es el Países Bajos contra Alemania, dos selecciones de gran tradición en el fútbol europeo y dónde debutará Xavi Hernández como DT de los Países Bajos.
También sobresalen los enfrentamientos entre Portugal y Gales y Noruega ante Dinamarca, que completan una atractiva jornada en territorio europeo.
NATIONS LEAGUE CONCACAF
Mientras tanto, en la Concacaf Nations League, la actividad arrancará a la 1:00 p. m. con el partido entre Puerto Rico y Guyana. La acción continuará a las 6:00 p. m. con el enfrentamiento entre República Dominicana y Nicaragua, seguido diez minutos después por el duelo entre Islas Caimán y Dominica, programado para las 6:10 p. m.
A las 6:20 p. m., Haití se medirá ante Trinidad y Tobago, mientras que el cierre de la jornada en Concacaf llegará a las 8:00 p. m. con uno de los partidos más llamativos de la cartelera: Costa Rica frente a Curazao.
️ PARTIDOS DEL JUEVES 24 DE SEPTIEMBRE
Andorra vs. Malta — 10:00 a. m.
Noruega vs. Dinamarca — 12:45 p. m.
Serbia vs. Grecia — 12:45 p. m.
Países Bajos vs. Alemania — 12:45 p. m.
Portugal vs. Gales — 12:45 p. m.
Austria vs. Israel — 12:45 p. m.
Kosovo vs. Irlanda — 12:45 p. m.
Liechtenstein vs. Lituania — 12:45 p. m.
Puerto Rico vs. Guyana — 1:00 p. m.
República Dominicana vs. Nicaragua — 6:00 p. m.
Islas Caimán vs. Dominica — 6:10 p. m.
Haití vs. Trinidad y Tobago — 6:20 p. m.
Costa Rica vs. Curazao — 8:00 p. m.