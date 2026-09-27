Por qué no jugó CR7: Portugal venció a Noruega a pesar del gol de Haaland

El triunfo en Oslo, el segundo tras el logrado contra Gales, deja como líder en solitario del grupo al equipo de Jorge Jesús. Salió vencedor del choque entre los dos selecciones que ganaron los primeros compromisos del torneo. Noruega había superado a Dinamarca pero terminó frustrado en su choque con Portugal, a la que solo ha logrado una vez en los once cara a cara previos en toda su historia.

Un desalentador partido del portero Orjan Nyland, clave en la derrota por su inestabilidad y sus errores, condenó a Noruega que a pesar de los esfuerzos y el acierto de su goleador Erling Haaland, se estrelló contra Portugal, sin Cristiano Ronaldo (CR7 no jugó por decisión técnica), que aprovechó los regalos defensivos de los locales.

El conjunto luso, vigente campeón, derribó la fortaleza local de Noruega que llevaba catorce encuentros sin perder en su feudo, cinco victorias seguidas en este torneo.

No fue suficiente con Haaland en esta ocasión a pesar de que no faltó a la cita con el gol. Aunque tardó en ver puerta, en encontrar la diana. Porque antes de su tanto, el número 65 en 57 partidos disputados, Erling Haaland estuvo desacertado en todo lo que recibió. Especialmente en los balones aéreos que salieron fuera por poco o terminaron, blandos, en las manos del meta Diogo Costa.

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Vivió Portugal de los errores del conjunto de Stale Solbakken. Especialmente del meta Orjan Nyland, determinante por sus errores que minimizaron el empeño de Martin Odegaard, el desequilibrio mostrado siempre del joven Antonio Nusa, uno de los mejores de su equipo, y de la amenaza permanente de Haaland.

Haaland y Nusa fueron una pesadilla para Portugal que, sin embargo, tomó ventaja pasado el cuarto de hora cuando Nuno Mendes aceleró, centró a Pedro Neto y sus asistencia a Joao Felix terminó con un disparo raso, pegado al palo, que superó a Nyland.

Los porteros marcaron la diferencia. Mientras Diogo Costa sostenía a Portugal, el noruego del Leipzig fue un lastre para los locales que con el marcador en contra encerraron a su rival y multiplicaron sus ocasiones, como la de Odegaard y la posterior de Haaland y otra que contó con la intervención de Ruben Dias cuando el atacante del Manchester City se disponía a disparar a bocajarro.

Ni de cabeza, tampoco, ni Kristoffer Ajer, ni otra vez Haaland. No había forma de marcar antes dle descanso que llegó con ventaja para Portugal con el tanto solitario de Joao Felix.

Pero cambió todo después. El partido se agitó y Haaland por fin vio puerta. Fue en el 52, en una falta ejecutada por Odegaard que desvió como pudo Diogo Costa. Patrick Berg intentó rematar de cabeza y dejó el balón en los pies del nueve noruego que en boca de gol logró el empate. 65 tantos en 57 partidos.

Dio la sensación de que el cuadro de Solbakken había encontrado la fórmula. Había aumentado su velocidad en el juego y empezaba a arrinconar a Portugal. Hasta que llegó el momento de Orjan Nyland que en un saque de puerta, tres minutos después, envió directamente la pelota a Gonçalor Ramos que no desperdició el regalo y con una vaselina llevó la pelota a la red. Fue el 1-2.

Ramos despertó. Pudo hacer otro justo después en una oportunidad que repelió el palo Rafael Leao. Y se salvó de un sonrojo mayor el portero noruego que tuvo otro error, en un balón dividido con Ramos que terminó en la red y que fue invalidado por el VAR por un milimétrico fuera de juego.

Pudo ser la sentencia. Noruega respiró y cargó todo el juego en el área lusa en busca del empate, en medio de un correcalles.

Lo intentó hasta el final Noruega. De todas las maneras. Pero hacía varios minutos que perdió el orden y que su ofensiva era a la desesperada. Supo como jugar Portugal, que no necesitó de Cristiano Ronaldo, en el banquillo todo el partido, porque aprovechó los errores de su rival y los minutos de oro de Gonçalo Ramos..