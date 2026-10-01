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EN VIVO: ¿Quién sustituye a CR7? Portugal se olvida de Cristiano ante Dinamarca

EN DIRECTO// Dinamarca y Portugal se enfrentan por la UEFA Nations League en un duelo marcado por la polémica de CR7.

EN VIVO: ¿Quién sustituye a CR7? Portugal se olvida de Cristiano ante Dinamarca
VS

Dinamarca y Portugal se ven las caras en la tercera jornada de la Liga de Naciones de la UEFA.
01 de octubre de 2026 a las 12:17

La Selección de Portugal está empatando sin goles ante Dinamarca en el duelo correspondiente a la tercera jornada de la UEFA Nations League. Este partido estuvo envuelto en polémica luego de la salida de Cristiano Ronaldo de la concentración lusa.

PRIMER TIEMPO: Dinamarca 0-0 Portugal

ALINEACIONES DEL PARTIDO:

PORTUGAL: Diogo Costa; João Cancelo, Rúben Dias, Renato Veiga y Nuno Mendes; Rúben Neves y Vitinha; Pedro Neto, Bruno Fernandes y Rafael Leão y Gonçalo Ramos.

DINAMARCA: Mads Hermansen; Rasmus Kristensen, Joachim Andersen, Oliver Provstgaard y Joakim Mæhle; Morten Hjulmand y Pierre-Emile Højbjerg; Adam Daghim, Mikkel Damsgaard y Mohamed Daramy; Rasmus Højlund.

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Redacción DIEZ

Equipo de periodistas, editores y diseñadores especializados exclusivamente en el área deportiva, con un conocimiento profundo del fútbol hondureño e internacional.

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