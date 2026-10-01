EN VIVO: ¿Quién sustituye a CR7? Portugal se olvida de Cristiano ante Dinamarca

La Selección de Portugal está empatando sin goles ante Dinamarca en el duelo correspondiente a la tercera jornada de la UEFA Nations League. Este partido estuvo envuelto en polémica luego de la salida de Cristiano Ronaldo de la concentración lusa.
PRIMER TIEMPO: Dinamarca 0-0 Portugal
ALINEACIONES DEL PARTIDO:
PORTUGAL: Diogo Costa; João Cancelo, Rúben Dias, Renato Veiga y Nuno Mendes; Rúben Neves y Vitinha; Pedro Neto, Bruno Fernandes y Rafael Leão y Gonçalo Ramos.
DINAMARCA: Mads Hermansen; Rasmus Kristensen, Joachim Andersen, Oliver Provstgaard y Joakim Mæhle; Morten Hjulmand y Pierre-Emile Højbjerg; Adam Daghim, Mikkel Damsgaard y Mohamed Daramy; Rasmus Højlund.