Premundial Sub-20 de Concacaf 2026: calendario, formato, grupos y dónde verlo

El Campeonato Sub-20 de Concacaf 2026 está listo para ponerse en marcha en México, donde las 12 mejores selecciones juveniles de la región competirán por cuatro boletos a la Copa Mundial Sub-20 de la FIFA 2027 y por el único cupo disponible para el torneo masculino de los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028. El certamen se disputará del 24 de julio al 9 de agosto y contará con una destacada presencia centroamericana. Cinco países de Centroamérica dirán presente en la competencia: Honduras, Costa Rica, Guatemala, Panamá y El Salvador, todos con el objetivo de avanzar hasta las semifinales, instancia que otorgará el pase directo al Mundial Sub-20 que organizarán Azerbaiyán y Uzbekistán. El torneo arrancará con el duelo entre Guatemala y Costa Rica, mientras que la fase de grupos concluirá con el esperado enfrentamiento entre Honduras y Panamá.

FORMATO DE CLASIFICACIÓN

Las 12 selecciones fueron divididas en tres grupos de cuatro equipos. Cada combinado disputará tres partidos, uno frente a cada rival de su grupo. Avanzarán a los cuartos de final los dos primeros de cada grupo y los dos mejores terceros, completando así los ocho clasificados. Posteriormente, los equipos serán ordenados según su rendimiento en la fase inicial para definir los cruces de eliminación directa.

Los cuartos de final tendrán un valor especial, ya que los cuatro ganadores obtendrán automáticamente su clasificación al Mundial Sub-20 de la FIFA 2027. En tanto, las semifinales definirán a los finalistas que pelearán por el título regional y por el único boleto a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028. Si Estados Unidos se proclama campeón, el cupo olímpico pasará al subcampeón debido a que los estadounidenses ya están clasificados como anfitriones.

GRUPOS DEL PREMUNDIAL Y PREOLÍMPICO

Grupo A: Estados Unidos, Cuba, El Salvador y Haití.

Grupo B: México, Guatemala, Costa Rica y Antigua y Barbuda.

Grupo C: Honduras, Panamá, Canadá y Jamaica. No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE

FECHAS Y HORARIOS DE LOS PARTIDOS (HORA DE HONDURAS)

24 de julio:

Guatemala vs. Costa Rica (2:00 p.m.)

México vs. Antigua y Barbuda (5:00 p.m.)



25 de julio:

Cuba vs. El Salvador (3:00 p.m.)

Estados Unidos vs. Haití (8:00 p.m.)



26 de julio:

Panamá vs. Canadá (2:00 p.m.)

Honduras vs. Jamaica (7:00 p.m.)



27 de julio:

Antigua y Barbuda vs. Guatemala (5:00 p.m.)

Costa Rica vs. México (8:00 p.m.)



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28 de julio:

Haití vs. Cuba (3:00 p.m.)

El Salvador vs. Estados Unidos (8:00 p.m.)



29 de julio:

Jamaica vs. Panamá (2:00 p.m.)

Canadá vs. Honduras (7:00 p.m.)



30 de julio:

Costa Rica vs. Antigua y Barbuda (4:00 p.m.)

México vs. Guatemala (7:00 p.m.)



31 de julio:

El Salvador vs. Haití (3:00 p.m.)

Estados Unidos vs. Cuba (8:00 p.m.)



1 de agosto:

Canadá vs. Jamaica (2:00 p.m.)

Honduras vs. Panamá (7:00 p.m.)

FASE FINAL DEL TORNEO

Los cuartos de final se disputarán el 4 y 5 de agosto, con partidos a las 4:30 p.m. y 8:00 p.m. Las semifinales se jugarán el 7 de agosto, a las 3:00 p.m. y 8:00 p.m., mientras que la gran final quedó programada para el domingo 9 de agosto a las 5:00 p.m.

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