Rafa Márquez señala a los culpables de la derrota de México: "No es la primera vez"

Rafael Márquez no perdonó a nadie tras perder ante Jamaica y señaló a su defensa, recordando que esa línea defensiva fue una de las mejores en la Copa del Mundo 2026.



“Tenemos que hacernos conscientes porque ya no es la primera vez, es casi la misma línea defensiva a la que participó en el Mundial y estuvieron extraordinarios, sabiendo que obviamente los contextos no son iguales, pero yo creo que sí hay que exigirnos a intentar no volver a cometer este tipo de errores que nos están costando ir abajo en el marcador”, explicó Rafael Márquez, entrenador que no ha ganado como DT de Selección Mexicana.

Por otro lado, el mexicano rescató la reacción que tuvo su equipo, para poder evitar una derrota por tres goles y dejar el marcador por 3-2.



“Creo que quedarnos con lo positivo que es la reacción, de cómo reaccionó el equipo, de los cambios que ayudaron mucho también a esa reacción y aprovechar ahora la localía, creo que también Monterrey es una ciudad en la que nos pueda ayudar con el ambiente, nos puede ayudar a con el apoyo y esperamos eso en el siguiente partido”, agregó Márquez. Ahora México necesita ir a ganar a Monterrey, para avanzar a la Final Four de la Concacaf, que corresponde a la Nations League.

EL ÚNICO JUGADOR QUE RESCATA

Gilberto Mora rescató a la Selección Mexicana con un gol y provocando la jugada del penal, el entrenador Rafael Márquez destacó la actuación del joven de 18 años.