¿Mbappé al Real Madrid? La rotunda respuesta de Vinicius y habla del racismo en España: “En LaLiga no me escucharon”

Sobre lo ocurrido en Mestalla el pasado mes de mayo, el delantero no se corta. “Sucedió en muchas ocasiones, y en Valencia de forma flagrante e importante, sentí mucha tristeza. Si estoy en el campo es para hacer feliz a la gente. Un grupo, que sé que es minoritario, te puede afectar hasta el punto de que ya no estés pensando en jugar”.

“Si lucho solo contra el racismo, el sistema me aplastará. Las aficiones rivales me pueden pitar durante todo el partido, no me importa. Pero cuando se trata de racismo, es otra cosa. Los pitos forman parte del juego: Messi, Cristiano, Benzema, Neymar... todos lo han vivido. Los aficionados de otros equipos los provocan y es normal. A mí me gusta y me motiva a marcarles gol”, explica Vinicius .

Vini confiesa que ya le había avisado a LaLiga sobre esos episodios, pero no lo escucharon. “Lo que pasó en Valencia fue en la jornada 35, pero en todos los partidos fuera de casa disputados antes hubo episodios de racismo. Nunca hicieron nada. Yo ya había hablado con LaLiga para decir que esto tenía que cambiar y no me escucharon. Me escucharon desde el momento en que el mundo entero empezó a hablar de España. Eso les hizo reaccionar. Personalmente sé que no voy a cambiar la historia, que no voy a hacer de España un país sin racistas, ni del mundo entero, pero hay que convertir el racismo en algo minoritario”.

“Espero que estos episodios no vuelvan a suceder. No sólo conmigo, sino con todos los jugadores, con todos... Y sobre todo con los niños. No están preparados para este tipo de momentos”, sostiene.

Y para cerrar este tema, Vinicius explica que “desde que tengo 19 años me ha interesado el tema del racismo y entiendo mejor cómo debo reaccionar. Me alegro que las cosas estén cambiando. Las leyes cambiarán y en los estadios creo que eso cada vez pasará menos gracias a eso. Entre nosotros hablamos de ello. Muchos jugadores charlan conmigo: Varane, Kylian, Hakimi, Lukaku... Debemos actuar todos juntos para que este tipo de actos se produzcan cada vez con menos frecuencia”.

“Quiero seguir teniendo influencia. Mi voz pesa y puedo ayudar. No se trata sólo del fútbol o sólo de los negros. Si alguien te insulta de una manera que te hace daño, tienes que luchar contra ello. Hasta que las cosas cambien”, sentenció.