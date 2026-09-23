Dereck confiesa lo más importante en su vida: "Por él estoy donde estoy"

Dereck Moncada atraviesa uno de los momentos más importantes de su joven carrera. El futbolista hondureño, actualmente en el Lugano de Suiza, se ha consolidado como uno de los legionarios que mayor atención genera de cara a esta nueva generación de la Selección Nacional. Previo al duelo ante Surinam por la Liga de Naciones, Moncada atendió a los medios de comunicación y habló sobre su crecimiento en Europa, el respaldo de su familia, las responsabilidades que comienza a asumir con la Bicolor y la nueva camada de jugadores que llega al combinado nacional.

CONFERENCIA DE PRENSA DE DERECK MONCADA

- ¿Cómo ha cambiado tu vida, tanto personal como profesionalmente?

La verdad que contento por este momento, por convertirme en una persona y un jugador importante. Creo que he tomado las mejores decisiones de mi vida y en lo personal estoy muy tranquilo. -¿Se trasladará ese jugador que estamos viendo en Suiza también en nuestra H?



No, es el mismo jugador, lo que siempre quiere demostrar en la cancha, haciendo las cosas de la mejor manera y con una responsabilidad grande que representa estar aquí en la selección, que es una responsabilidad enorme.



-¿Qué hay detrás de ese futbolista para tomar esas decisiones tan correctas? ¿Quién está detrás de ti y cómo has tomado esas decisiones? Mi familia siempre ha estado ahí. La persona más importante en mi vida y en mi carrera creo que ha sido mi abuelo, quién siempre está al tanto de las cosas y creo que es por él que estoy en donde estoy. Claro, obviamente por mi talento, por las ganas de demostrar, pero ante todo eso de tomar las decisiones siempre se las comento a mi familia y sobre todo a él.



-En una entrevista comentaste que no querés por hoy responsabilidad, quizás por tu edad, pero ¿En algún momento sentís que vas a tener que acudir a ese llamado de la gente?



No sé, creo que también por la edad siempre pienso lo mismo, que creo que debería de ser un jugador que no tiene que tener responsabilidad, pero sí la tengo y creo que a veces eso lo motiva a uno para hacer las cosas de la mejor manera en la selección de Honduras. No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE

- ¿Podés seguirte divirtiendo, pero asumiendo una responsabilidad del jugador en el que te has convertido y en el que te podés convertir en Selección Nacional? Claro, creo que me faltó decir que uno puede divertirse con responsabilidad y lo digo aquí enfrente de todos ustedes. Y sí, me toca asumir la responsabilidad y hacer las cosas de la mejor manera.