Francis Hernández destaca título de España, el proyecto de la H y el premundial

Francis Hernández, director deportivo de la FFH confirmó los trabajos que se han estado desarrollando y a la vez se pronunció sobre la alegría que le generó el título de campeón de España.

La selección Sub-20 de Honduras se prepara para encarar el premundial en México , donde buscará conquistar el boleto a justa mundialista y para ello se ha contando con el respaldo del técnico Francisco Molina.

"Yo no lo digo por decir. Yo ya me siento hondureño, me siento que este es mi lugar, estoy ilusionado, por supuesto, una alegría para mí como español que mi país pueda obtener eso y, durante años, haber sido parte de ese proceso que ha finalizado con este broche de oro de la consecución del Mundial.

Para mí es una alegría haber compartido tanto tiempo con esos magníficos jugadores, magníficas personas, que al final le dan sentido a tu trabajo y son los que, como yo siempre digo, nos dan la gloria. Efectivamente, se la han dado a todos mis compañeros que han podido disfrutar de este campeonato, de este magnífico e inolvidable campeonato.

Yo muy orgulloso, muy satisfecho, porque he compartido durante muchos años mucho tiempo y trabajo con ellos para crear lo que hemos creado entre todos.

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¿Cuánto tiempo lleva el proceso de España, Francis? Lo digo porque estamos prácticamente valorando lo que realmente se puede ir sembrando en nuestro país.

Nosotros tenemos que hacer nuestro camino, nuestro proyecto. Tenemos nuestras peculiaridades, nuestras propias herramientas. Lógicamente trataremos de replicar muchas cosas que son parte del proceso y necesarias para la consecución de cualquier objetivo.

Como siempre digo, no creo en el resultado vacío, creo en los procesos, creo en el camino. Lo que ha conseguido España claramente es un proceso, un camino donde se ha cuidado hasta el más mínimo detalle, tanto a nivel personal como profesional; donde se ha capacitado a los jugadores y a los técnicos, dándoles muchas herramientas para ofrecer el mayor rendimiento.

La selección de España no depende de un jugador, cualquiera que ingrese se mira igual.

Ese es precisamente el motivo de un proceso. La selección está por encima de cualquier jugador. Los jugadores tienen que ser conscientes, en España y en cualquier otro lugar, de que deben estar al servicio del colectivo.

Su crecimiento individual tiene que ser generoso y estar supeditado al crecimiento del grupo. El crecimiento del grupo es el que termina potenciando el crecimiento personal de los profesionales.

Una vez usted mencionó que cada jugador que se convocará a la selección (Honduras) es porque se adapta al proyecto que quieren implementar

Totalmente. Estás dando en la clave. Es lo que se ha hecho durante años en España. Posiblemente para mucha gente habría jugadores que deberían haber estado en esa lista, pero al final el tiempo dio la razón al seleccionador.

Se eligieron jugadores que se adaptaban perfectamente a lo que se les pedía dentro del contexto de la selección, tanto a nivel humano como profesional. Cuando hay un camino muy claro y bien diseñado, todo el que se incorpora tiene que adaptarse a él.

Eso es lo que ha sucedido en España. Todos los jugadores que se han ido incorporando al proceso entendieron perfectamente la filosofía.

Dani Turcios, un experimentado mundialista de la selección, decía que no nos volvamos locos si no se logra una clasificación en el 2030.

Es que es así, hay que darle tiempo. Nosotros lo estamos demostrando. Estamos haciendo nuestro trabajo con honestidad, profesionalidad y mucho cariño.

Estamos incorporando muchas piezas y dándoles herramientas a jugadores muy jóvenes, que posiblemente ni siquiera estén en el proceso 2030. Pero eso no quiere decir que no sean importantes para el futuro de la Federación de Fútbol de Honduras y del país.

Necesitamos tiempo. ¿Cuánto? Ya lo iremos viendo. Ojalá sea cuanto antes.

Tenemos claro qué queremos adelantar el proceso de los jugadores y que, a los que estén preparados, no les vamos a mirar la edad, como hizo España en su momento.

Nuestros objetivos son distintos. No pasa por ser campeones del mundo, aunque siempre pienso en grande, porque cuando piensas en grande puedes quedarte un poquito más abajo.

Tenemos que ilusionarnos con crear algo bonito para el país, hacerlo con optimismo y dejar de pensar en lo que sucedió antes, porque eso no nos soluciona los problemas. Lo que tenemos que hacer es construir algo entre todos, aportar todos y entender que esto es un proceso, un camino. Ojalá pronto nos dé resultados.

Dani dice que no podemos presionar ni darle toda la carga a estos chicos jóvenes como Dereck y Keyrol.

Claro que sí. Cada caso es individual y hay que valorarlo de manera individual.

En España, por ejemplo, el proceso de Lamine Yamal no ha sido el mismo que el de otros jugadores. Eso no significa que los demás no tengan valor para el país o para la selección.

Aquí sucede igual. Cada jugador tiene su proceso. Nosotros iremos valorando, tanto deportiva como personalmente, quién está preparado para recibir una oportunidad.

Así lo hemos hecho con un chico sub-16 que juega en el FC Barcelona y que está participando con la sub-20. Puede ser el jugador más joven en competir en esa categoría.

Queremos darle la oportunidad a quienes entendamos que están preparados, y así lo haremos en todas las categorías.

Recientemente veíamos que están enfocados en Estados Unidos con la sub-20, que es el proceso más inmediato

Estamos aquí en Siguatepeque concentrados todos los cuerpos técnicos, incluido el de la selección mayor.

Me comprometí a que este sería un proceso donde todos los cuerpos técnicos trabajarían en favor de todas las categorías.

El profesor Molina está allí con su cuerpo técnico, dirigiendo tareas, formando jugadores, aportando su granito de arena y compartiendo experiencias con los demás entrenadores para preparar de la mejor manera el Premundial Sub-20 que tenemos en México la próxima semana.

Es prácticamente una doble oportunidad, porque está el clasificatorio olímpico y también el mundial.

Sí. La verdad es que no tenemos un grupo fácil. Vamos a tratar de competir.

Nuestro objetivo hoy no es ganar, sino crear experiencia para todos esos jugadores jóvenes.

Creo que seremos la selección más joven del Premundial Sub-20. Llevamos varios jugadores nacidos en 2009, que pertenecen al proceso sub-17 y jugarán el Mundial Sub-17. También llevamos un chico sub-16 y varios jugadores nacidos en 2008, que son menores para esta categoría.

No nos va a importar la edad. Si el jugador está preparado, lo llevaremos. Vamos a convocar a quienes entendamos que encajan en las características que buscamos.

¿Y con la selección mayor qué esperamos, Francis? ¿Para cuándo? ¿Habrá microciclos? ¿Cómo lo están manejando?

Tendremos la fecha FIFA de septiembre y octubre, que este año se juega de manera conjunta.

Este próximo jueves 23 se realizará el sorteo de la Nations League y de ahí saldrán los cuatro partidos que disputaremos en septiembre y octubre, clasificatorios para la Nations League.

Si tenemos la fortuna de clasificar, en noviembre jugaríamos los cuartos de final.

¿No se lograron confirmar amistosos?

No, porque no hay fechas disponibles. La fecha FIFA está ocupada por competición oficial, así que no tenemos posibilidad de programar partidos amistosos.