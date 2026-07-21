Honduras ya conoce su bombo para el sorteo de la Concacaf Liga de Naciones

La Selección de Honduras ya tiene la mirada puesta en el próximo desafío oficial. La Concacaf confirmó este martes los bombos y el procedimiento del sorteo de la Liga de Naciones 2026-27, ceremonia que se realizará el jueves 23 de julio en Miami y en la que la Bicolor conocerá a sus rivales para el torneo que arrancará en septiembre.

El certamen marcará el estreno oficial del técnico español José Francisco Molina al frente de la Bicolor. Tras asumir el cargo este año y disputar únicamente encuentros amistosos, el estratega tendrá su primera prueba competitiva con el objetivo de iniciar un nuevo proceso que devuelva a Honduras al protagonismo en la región.

La Bicolor fue ubicada en el Bombo 1 de la Liga A junto a Costa Rica, por lo que ambos combinados nacionales no podrán enfrentarse en la fase de grupos. En los restantes bombos aparecen Jamaica y Haití; Guatemala y Trinidad y Tobago; Curazao y Surinam; Martinica y Nicaragua; además de El Salvador y República Dominicana.

Las cuatro selecciones mejor ubicadas en el ranking de Concacaf —México, Estados Unidos, Canadá y Panamá— avanzaron directamente a los cuartos de final, mientras que las otras 12 disputarán la fase de grupos para buscar su clasificación a la siguiente ronda.

Además del título regional, la Liga de Naciones tendrá un incentivo especial, ya que será una de las vías de clasificación para la Copa Oro 2027, aumentando la importancia de cada compromiso desde el inicio del torneo.

No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE

Para Honduras, el desafío también pasa por mejorar sus actuaciones de las últimas ediciones y volver a competir por los primeros lugares de la Concacaf. Molina tendrá la misión de consolidar una nueva idea futbolística y aprovechar una generación que combina experiencia con jóvenes talentos para intentar superar lo realizado en torneos anteriores.

Liga A

Las cuatro selecciones mejor clasificadas de la Confederación - México (1), Estados Unidos (2), Canadá (3) y Panamá (4) - se han clasificado automáticamente para los Cuartos de Final.

Los 12 equipos participantes restantes han sido distribuidos en seis bombos y serán sorteados en dos grupos. Los bombos son los siguientes:

Bombo 1:

Costa Rica

Honduras

Bombo 2:

Jamaica

Haití

Bombo 3:

Guatemala

Trinidad y Tobago

Bombo 4:

Curazao

Surinam

Bombo 5:

Martinica

Nicaragua

Bombo 6:

El Salvador

República Dominicana