¿Por qué no va Keyrol? Honduras anuncia lista oficial para el Premundial Sub-20

La Federación de Fútbol de Honduras (FFH) anunció este viernes la convocatoria oficial de la Selección Nacional Sub-20 que disputará el Campeonato Clasificatorio de la Concacaf en México, torneo en el que la Bicolor buscará asegurar su boleto tanto para la Copa Mundial Sub-20 de la FIFA como para los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028. El seleccionador Orlando López presentó la lista de futbolistas con los que afrontará uno de los compromisos más importantes del proceso juvenil hondureño, confiando en un grupo que intentará devolver al país a una Copa del Mundo de la categoría.

El Campeonato Sub-20 de Concacaf se disputará en México entre el 24 de julio y el 9 de agosto, reuniendo a las mejores selecciones juveniles de la región. Honduras quedó ubicada en el Grupo C y afrontará todos sus compromisos de la primera fase en el Estadio Universitario BUAP, ubicado en la ciudad de Puebla. El estreno de la Bicolor será el domingo 26 de julio frente a Jamaica, mientras que el segundo compromiso llegará el miércoles 29 de julio ante Canadá. La fase de grupos concluirá el sábado 1 de agosto con el enfrentamiento frente a Panamá, duelo que podría resultar decisivo para las aspiraciones nacionales.

AUSENCIAS DESTACADAS

Sin embargo, la convocatoria también llamó la atención por la ausencia de varios jugadores que eran considerados y que actualmente militan en clubes del extranjero o tienen un futuro prometedor. No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE Entre las bajas más destacadas figuran Luis Suazo, Dereck Moncada y Víctor Vandenbroucke, futbolistas que finalmente no fueron cedidos por sus respectivos clubes para disputar el certamen continental. Diario Diez pudo conocer que los equipos rechazaron la solicitud de préstamo debido a que los tres jugadores se encuentran realizando la pretemporada con sus clube y forman parte de la planificación para el inicio de la nueva campaña.

La decisión abre la posibilidad de que los jóvenes puedan debutar oficialmente con sus clubes en las próximas semanas, motivo por el cual las entidades deportivas priorizaron su permanencia. Otra ausencia importante es la del atacante Keyrol Figueroa, uno de los prospectos más prometedores del fútbol hondureño. En esta ocasión, el delantero no podrá vestir la camiseta nacional debido a que no es elegible para disputar el campeonato, al igual que Leandro Padilla, quien tampoco cumple con los requisitos para participar en esta edición del torneo.

A estas ausencias se suma la de Jayden Contreras, delantero hondureño que decidió no aceptar el llamado de la Bicolor por motivos personales, Pese a estas sensibles bajas, el entrenador Orlando López confía en que el grupo convocado tiene la calidad suficiente para competir por uno de los boletos que estarán en juego durante el Clasificatorio de Concacaf.



LISTA DE CONVOCADOS