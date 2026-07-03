Sub-20 de Honduras sufre duro golpe: pierde a figura para el Premundial

La ausencia del atacante representa un duro golpe para el cuerpo técnico encabezado por Orlando López, que contaba con el joven ariete como una de las principales cartas ofensivas del combinado nacional.

La Selección Sub-20 de Honduras sufrió una baja de peso de cara al Campeonato de Concacaf 2026. DIARIO DIEZ conoció que el delantero Luis Suazo, hijo del histórico exgoleador hondureño David Suazo , no podrá formar parte de la convocatoria debido a que el Braga de Portugal decidió no ceder al futbolista para disputar el torneo clasificatorio.

El Campeonato Sub-20 de Concacaf se disputará en México entre el 24 de julio y el 9 de agosto, reuniendo a las mejores selecciones juveniles de la región. Honduras quedó ubicada en el Grupo C y afrontará todos sus compromisos de la primera fase en el Estadio Universitario BUAP, ubicado en la ciudad de Puebla.

El estreno de la Bicolor será el domingo 26 de julio frente a Jamaica, mientras que el segundo compromiso llegará el miércoles 29 de julio ante Canadá. La fase de grupos concluirá el sábado 1 de agosto con el enfrentamiento frente a Panamá, duelo que podría resultar decisivo para las aspiraciones nacionales.

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Más allá de la sensible ausencia de Luis Suazo, el conjunto hondureño mantiene el objetivo de competir por uno de los cupos que otorgará el certamen. El Premundial no solo definirá a las selecciones clasificadas a la Copa Mundial Sub-20 de la FIFA 2027, sino que también repartirá plazas para los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

Ahora, Orlando López deberá reorganizar su ataque y encontrar al futbolista que pueda cubrir la importante baja del delantero formado en Portugal.