Panamá sufre duro golpe tras el Mundial, Honduras sobrevive en el ranking FIFA

Su participación en la presente Copa del Mundo ha dejado resultados positivos y negativas en el último ranking dado a conocer por la FIFA , donde han sufrido duros golpes en su descenso.

El Mundial de United 2026 ha finalizado para varias selecciones incluidas las del área de la Concacaf , quienes no pudieron ante las poderosas escuadras europeas y se han tenido que regresar a casa con la ilusión mejorar.

Las tres anfitrionas del Mundial: México, Estados Unidos y Canadá lograron llegar a los octavos de final, situación que les permite tener una variación en cuanto a su valoración de puntaje por la FIFA.

Los aztecas siguen siendo los líderes de la Concacaf y han logrado dar un salto de cuatro escalones, lo que les permite meterse al top ten de las mejores selecciones del Mundo. Su puntaje está en 1,754.30 puntos.

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Por su parte, Estados Unidos subió solamente un punto y ocupa el puesto 16 de la mejores selecciones del Mundo y el segundo de la Concacaf con 1,690.33 puntos.

Mientras que Canadá, otras de las anfitrionas del Mundial se mantuvo. Los de la Hoja de Maple siguen siendo en la posición 30 a nivel mundial y los terceros en la región con un total de 1571.34 pts.

El cuarto puesto de la Concacaf lo sigue manteniendo Panamá, pero lo canaleros sufrieron un duro palo en el ranking, luego de bajar 10 puntos y suma 1478.41 puntos.

El quinto puesto del ranking lo mantiene Costa Rica que pese a no participar en el Mundial subió dos puntos y se posiciona con 1456.03. Los ticos se ubican en el puesto 51 a nivel mundial.

La selección de Honduras continúa siendo sexta y bajó un punto en la clasificación. Hoy se posiciona en el puesto 66 a nivel mundial y su puntaje es de 1378.97 puntos.

RANKING DE SELECCIONES DE LA CONCACAF

1. México: 1,754.30 pts

2. Estados Unidos: 1,690.33 pts

3. Canadá: 1,571.34 pts

4. Panamá: 1,478.41 pts

5. Costa Rica: 1,456.03 pts

6. Honduras: 1,378.97 pts

7. Jamaica: 1,357.84 pts

8. Curacao: 1,285.64 pts

9. Haití: 1,264.58 pts

10. Guatemala: 1,238.74 pts

