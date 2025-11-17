Honduras al Mundial: Los resultados que el equipo de Reinaldo Rueda necesita para ir a la Copa del Mundo United 2026

Llegó la última jornada en la <b><a rel="noopener noreferrer" href="https://www.diez.hn/simulador-mundialista" target="_blank">Eliminatoria de la Concacaf </a></b>y todas las selecciones todavía en liza sacan la calculadora para saber cuáles son las posibilidaded que tienen de clasificarse al<b> Mundial de United 2026.</b><b>Honduras </b>queda como único representante centroamericano que mantiene el sueño vivo y no desde cualquier sitio, es desde la cúspide del ‘Grupo C', sitio que mantiene desde que inició la Fase Final del camino hacia la Copa del Mundo.