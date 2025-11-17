¿Último juego con Honduras? Rueda reveló pedido especial al "Fantasma" y el fuerte mensaje a sus jugadores: "Queremos ir al Mundial"

El día decisivo se acerca y las agujas del reloj comienzan a ser más lentas. <b><a rel="noopener noreferrer" href="https://www.diez.hn/laseleccion/pinto-dardo-esquema-piojo-herrera-costa-rica-reinaldo-rueda-honduras-eliminatoria-FL28230027" target="_blank">Honduras busca este martes</a></b> 18 de noviembre el boleto al Mundial en Costa Rica en el cierre de la eliminatoria de Concacaf.<b>Reinaldo Rueda</b>, técnico de Honduras, invitó a los jugadores a cumplir su sueño de ser mundialistas y se los pide, que lo lleven a una nueva justa porque también muchos no volverán a vestir la camisa de Honduras.