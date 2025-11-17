Amado Guevara previo al partido contra Costa Rica: "No clasificar sería uno de los fracasos más grandes de Honduras en años"

La <b>Selección de Honduras </b>vive uno de sus momentos más decisivos en la eliminatoria rumbo al Mundial de <b>United 2026</b>. En el segmento <b>La Voz del Experto</b> de DIEZ,<b> Amado Guevara</b>, ex capitán y voz autorizada, analizó con claridad la situación del equipo, los retos inmediatos y la presión que implica una posible eliminaciónSobre la mala experiencia reciente, <b><a rel="noopener noreferrer" href="https://www.diez.hn/laseleccion/seleccion-de-honduras-perdio-ante-nicaragua-y-perdio-de-clasificarse-hoy-al-mundial-2026-PD28186823" target="_blank">la derrota contra Nicaragua</a></b>, Guevara plantea un mensaje de renovación: “Honduras tiene que dar vuelta esa página, eso ya es historia. Depende de nosotros, si ganamos ese debe ser el primer resultado y muchas posibilidades tendremos para lograr la clasificación directa”. Para él, el equipo debe mirar hacia adelante.