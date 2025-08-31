La Selección

Jorge Salomón se refiere a las amenazas que ha recibido Emilio Izaguirre y el por qué llevarán a Costa Rica a San Pedro Sula

Con mensajes de unidad, respaldo a Emilio Izaguirre y la promesa de luchar por clasificar a la Copa del Mundo 2026, Jorge Salomón habló sobre el presente de la Selección Nacional de Honduras.

2025-08-31

La Selección Nacional de Honduras ha comenzado su camino rumbo al Mundial 2026 y el presidente de la Federación Nacional de Fútbol, Jorge Salomón, visitó al equipo en su etapa inicial de preparación. Con un mensaje de unidad y confianza, reiteró que la meta es clara: clasificar a la máxima justa del fútbol.

Uno de los temas que más llamó la atención en la entrevista fue la situación de Emilio Izaguirre, actual directivo, quien denunció haber recibido amenazas dentro del entorno de la Liga Nacional. Salomón abordó el tema con cautela, asegurando que se trata más de momentos de tensión y emotividad propios del fútbol, que de un verdadero riesgo para su colega.

VER MÁS: Luis Santamaría y su retrospectiva en torno a su bajón de nivel: "La Copa Oro ya pasó, este es un nuevo comienzo"

Al mismo tiempo, el presidente federativo insistió en que la responsabilidad de llevar a Honduras al Mundial es compartida entre jugadores, dirigentes, cuerpo técnico, prensa y afición. Confiado en el talento de la plantilla y el compromiso del grupo, Salomón aseguró que, pese a los obstáculos, la Bicolor tiene la obligación de luchar con todo para volver a una Copa del Mundo.

Jorge Salomón se refiere a las amenazas que ha recibido Emilio Izaguirre y el por qué llevarán a Costa Rica a San Pedro Sula

LO QUE DIJO:

—¿Qué objetivos tiene la directiva al visualizar el arranque de la eliminatoria?

Bueno, venimos a acompañar a los jugadores que se han ido integrando. Hoy ya llegaron algunos como Carlitos Pineda y Andy Najar, y otros lo harán entre hoy y el martes. Poco a poco se va completando la Selección. Estamos contentos de que ya están acá y de estar presentes en este segundo entrenamiento de cara a un partido tan difícil contra Haití en Curazao.

—Sobre el partido en casa contra Nicaragua, ha habido comentarios respecto a los precios de las entradas. ¿Existe la posibilidad de bajarlos o de que haya alguna promoción?

No, esos precios ya están definidos. Hay una inversión grandísima en este viaje a Curazao y necesitamos el apoyo de la afición en el estadio. Ese dinero va directo a la logística y manejo de la Selección. Queremos que la gente sepa que los jugadores darán la vida y el corazón en la cancha para estar en el Mundial 2026. Lo que ocupamos es que la afición nos respalde desde las gradas y que todos estemos unidos: jugadores, cuerpo técnico, dirigentes, prensa y aficionados.

—Se confirmó que contra Costa Rica se jugará en el Estadio Morazán y contra Haití en el Nacional. ¿Por dónde pasó la toma de esta decisión?

Muy sencillo. Era jornada doble en casa y lo lógico era dividir los partidos. De inicio pensamos en jugar en San Pedro Sula, pero luego vimos prudente disputar uno allá y otro en Tegucigalpa. La Selección es de todo Honduras y puede jugar en cualquier ciudad que cuente con las condiciones.

Andy Najar, motivado al unirse a la Selección de Honduras: “Nunca he dejado de creer, ni en los momentos más difíciles”

—¿No hay temor por lo ocurrido la vez pasada, cuando lanzaron objetos a la cancha?

Para nada, fue un hecho aislado. Confiamos en la gente y pedimos que apoyen sin cantos homofóbicos, que se viva una verdadera fiesta y que los jugadores sientan respaldo. Sabemos que en Tegucigalpa se va a llenar el estadio contra Haití, igual que en San Pedro Sula contra Costa Rica.

—En cuanto a costos, ¿por qué no jugar ambos partidos en una sola sede?

Fue una decisión tomada con el cuerpo técnico. Primero se priorizó lo deportivo y bajo ese análisis se concluyó que era lo mejor para el manejo de los dos partidos.

Jorge Salomón se refiere a las amenazas que ha recibido Emilio Izaguirre y el por qué llevarán a Costa Rica a San Pedro Sula

—¿Cómo va la venta de boletos para el partido contra Nicaragua?

Ya empezó la venta y hay buena cantidad de boletos vendidos. Con la fecha FIFA arrancando, confiamos en que la afición va a responder. Tenemos tiempo para vender toda la boletería y pedimos el respaldo de la zona centro y sus alrededores para llenar el estadio y demuestren el apoyo a la selección.

—Presidente, sobre nuestra liga. Emilio Izaguirre mencionó que ha recibido amenazas de otros directivos de Liga Nacional. ¿Qué opinión le merece?

Desconozco el detalle, pero en el fútbol siempre hay una parte pasional que desborda emociones. Espero que lo ocurrido con Emilio haya sido producto de ese calor del momento. Conozco a quienes están en la Liga, son gente honorable. En el fútbol siempre hay discusiones y diferencias, pero le garantizo que no hay ningún riesgo.

—¿Cómo siente usted, como presidente de la Federación, este inicio de eliminatoria después de dos fracasos mundialistas?

El fútbol es fútbol y mantenemos la esperanza intacta. Se ha trabajado muy duro con este grupo y hay mucha dedicación. Claro que le quita el sueño a uno, se vive con pasión y con estrés, pero tenemos fe en Dios, en el grupo de jugadores y en el apoyo de 10 millones de hondureños. No será fácil, habrá obstáculos, pero Honduras estará en el Mundial 2026. Los estadios van a estar llenos, la prensa será clave y todos juntos vamos a lograrlo.

Unirme al canal de noticias
Redacción web
Redacción Diez

Equipo de redacción de diez.hn
Jorge Salomón
|
Honduras
|
Haití
|