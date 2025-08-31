Jorge Salomón se refiere a las amenazas que ha recibido Emilio Izaguirre y el por qué llevarán a Costa Rica a San Pedro Sula

<b>—¿No hay temor por lo ocurrido la vez pasada, cuando lanzaron objetos a la cancha?<br /></b><br />Para nada, fue un hecho aislado. Confiamos en la gente y pedimos que apoyen sin cantos homofóbicos, que se viva una verdadera fiesta y que los jugadores sientan respaldo. Sabemos que en Tegucigalpa se va a llenar el estadio contra Haití, igual que en San Pedro Sula contra Costa Rica.<b>—En cuanto a costos, ¿por qué no jugar ambos partidos en una sola sede?<br /></b><br />Fue una decisión tomada con el cuerpo técnico. Primero se priorizó lo deportivo y bajo ese análisis se concluyó que era lo mejor para el manejo de los dos partidos.