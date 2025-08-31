Jorge Salomón se refiere a las amenazas que ha recibido Emilio Izaguirre y el por qué llevarán a Costa Rica a San Pedro Sula

La Selección Nacional de Honduras ha comenzado su camino rumbo al Mundial 2026 y el presidente de la Federación Nacional de Fútbol, Jorge Salomón, visitó al equipo en su etapa inicial de preparación. Con un mensaje de unidad y confianza, reiteró que la meta es clara: clasificar a la máxima justa del fútbol. Uno de los temas que más llamó la atención en la entrevista fue la situación de Emilio Izaguirre, actual directivo, quien denunció haber recibido amenazas dentro del entorno de la Liga Nacional. Salomón abordó el tema con cautela, asegurando que se trata más de momentos de tensión y emotividad propios del fútbol, que de un verdadero riesgo para su colega. VER MÁS: Luis Santamaría y su retrospectiva en torno a su bajón de nivel: "La Copa Oro ya pasó, este es un nuevo comienzo" Al mismo tiempo, el presidente federativo insistió en que la responsabilidad de llevar a Honduras al Mundial es compartida entre jugadores, dirigentes, cuerpo técnico, prensa y afición. Confiado en el talento de la plantilla y el compromiso del grupo, Salomón aseguró que, pese a los obstáculos, la Bicolor tiene la obligación de luchar con todo para volver a una Copa del Mundo.

LO QUE DIJO:

—¿Qué objetivos tiene la directiva al visualizar el arranque de la eliminatoria?



Bueno, venimos a acompañar a los jugadores que se han ido integrando. Hoy ya llegaron algunos como Carlitos Pineda y Andy Najar, y otros lo harán entre hoy y el martes. Poco a poco se va completando la Selección. Estamos contentos de que ya están acá y de estar presentes en este segundo entrenamiento de cara a un partido tan difícil contra Haití en Curazao. —Sobre el partido en casa contra Nicaragua, ha habido comentarios respecto a los precios de las entradas. ¿Existe la posibilidad de bajarlos o de que haya alguna promoción?



No, esos precios ya están definidos. Hay una inversión grandísima en este viaje a Curazao y necesitamos el apoyo de la afición en el estadio. Ese dinero va directo a la logística y manejo de la Selección. Queremos que la gente sepa que los jugadores darán la vida y el corazón en la cancha para estar en el Mundial 2026. Lo que ocupamos es que la afición nos respalde desde las gradas y que todos estemos unidos: jugadores, cuerpo técnico, dirigentes, prensa y aficionados. —Se confirmó que contra Costa Rica se jugará en el Estadio Morazán y contra Haití en el Nacional. ¿Por dónde pasó la toma de esta decisión?



Muy sencillo. Era jornada doble en casa y lo lógico era dividir los partidos. De inicio pensamos en jugar en San Pedro Sula, pero luego vimos prudente disputar uno allá y otro en Tegucigalpa. La Selección es de todo Honduras y puede jugar en cualquier ciudad que cuente con las condiciones.

—¿No hay temor por lo ocurrido la vez pasada, cuando lanzaron objetos a la cancha?



Para nada, fue un hecho aislado. Confiamos en la gente y pedimos que apoyen sin cantos homofóbicos, que se viva una verdadera fiesta y que los jugadores sientan respaldo. Sabemos que en Tegucigalpa se va a llenar el estadio contra Haití, igual que en San Pedro Sula contra Costa Rica. —En cuanto a costos, ¿por qué no jugar ambos partidos en una sola sede?



Fue una decisión tomada con el cuerpo técnico. Primero se priorizó lo deportivo y bajo ese análisis se concluyó que era lo mejor para el manejo de los dos partidos.