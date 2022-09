¡Messi se pronuncia sobre la marca personal que le hizo la ‘Perrita’ Castellanos en el Argentina-Honduras!

‘‘Hoy me tocó hacer un partido diferente, tenía marca personal y no entraba tanto en juego. Decidí quedarme un poquito más arriba y no participar tanto en el juego, sino en la fase definitoria. Me quedó esa, iba a seguir, pero miré que estaba adelantado (Buba López) y entonces probé’’, dijo Leo sobre su segundo tanto.

Consultado por la marca personal de la ‘Perrita’ Castellanos, Messi aseguró que ‘‘apenas empezó y yo vi que se vino al lado mío. El técnico (Scaloni) me había avisado que podía pasar por cómo habían preparado el partido, porque decían que iban a hacer algo diferente. El técnico de ellos había declarado algo así, estaba avisado sobre la posibilidad’’.

Messi y Castellanos intercambiaron camisetas una vez que sonó el pitazo final. El centrocampista de Motagua se llevó la elástica de uno de los mejores jugadores de la historia y no ocultó su felicidad.