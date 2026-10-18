Quién es Keyrol Figueroa: edad, carrera, equipos y su historia con Honduras

Nació en Tegucigalpa el 31 de agosto de 2006. Su nombre completo es Keyrol Alexis Figueroa Norales, y desde el primer día cargó con un apellido que en Honduras es sinónimo de fútbol . Su padre, Maynor Figueroa, es el jugador con más partidos en la historia de la selección catracha. Pero Keyrol no se ha limitado a heredar un nombre: ha construido su propio camino en uno de los clubes más grandes del mundo. Para los aficionados hondureños que siguen cada paso de sus talentos en el exterior, el interés por el rendimiento de los futbolistas nacionales es constante, y muchos consultan plataformas como mejores casas de apuestas Honduras para mantenerse informados sobre las actuaciones de los jugadores que representan al país.

De Kirkby a Kingston: la formación de un delantero

Keyrol Figueroa Norales llegó a la academia del Liverpool a nivel Sub-14 y desde entonces su progresión ha sido constante. Firmó su primer contrato profesional en mayo de 2024 y rápidamente se consolidó como uno de los delanteros más prometedores de Kirkby.



En la temporada 2025-26, Keyrol Figueroa Liverpool explotó definitivamente. Anotó 12 goles en 15 partidos de la Premier League 2, incluyendo un hat-trick en el derbi contra el Everton. Ese rendimiento lo llevó a ser convocado al banquillo del primer equipo para un partido de la Carabao Cup contra el Crystal Palace en octubre de 2025.

La decisión que cambió su historia

Durante años, Keyrol vistió la camiseta de Estados Unidos en categorías juveniles, llegando hasta la Sub-20 . Brilló en el Campeonato Sub-17 de la CONCACAF con siete goles en siete partidos. Su futuro parecía encaminado hacia el equipo de las barras y las estrellas.



Pero en mayo de 2026, todo cambió. FIFA aprobó su solicitud de cambio de federación, y Keyrol Figueroa Honduras se convirtió en una realidad. Su debut con la selección mayor se produjo en junio de 2026, ingresando como suplente en la derrota 2-0 contra Argentina en un amistoso.

El gol que inscribió su nombre en la historia

El 28 de septiembre de 2026, en Kingston, Keyrol Figueroa escribió su primer capítulo grande con Honduras. En su primera titularidad con la selección mayor, marcó el único gol del partido contra Jamaica en el minuto 14. No fue un gol cualquiera: significó la primera victoria oficial de Honduras en territorio jamaiquino.



"¡Miren lo que hicimos! ¡El primer gol! Estoy muy orgulloso de esta oportunidad que me dieron en la selección. ¡Vamos por más!", declaró después del encuentro . Su padre fue uno de los primeros en celebrar.

Los equipos actuales y el siguiente paso

Keyrol Figueroa donde juega actualmente tiene dos respuestas. Su club matriz es el Liverpool, pero para la temporada 2026-27 fue cedido al Port Vale de la League Two inglesa. El objetivo es claro: minutos de fútbol adulto y roce competitivo en un entorno exigente.



Antes de la cesión, Keyrol Figueroa equipos actuales incluían el Liverpool Sub-21, donde fue una pieza fundamental. Su debut profesional con el Port Vale se produjo el 5 de septiembre de 2026, ingresando al minuto 68 en la derrota ante Salford. El Liverpool cree en su talento, pero sabe que necesita foguearse en el fútbol de adultos para dar el salto definitivo. No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE

Las estadísticas que respaldan su potencial

Las estadísticas de Keyrol Figueroa en categorías inferiores son notables. Con la Sub-17 de Estados Unidos anotó siete goles en siete partidos del Campeonato de la CONCACAF. En la Premier League 2 2025-26, sus 12 goles en 15 partidos lo colocaron entre los máximos anotadores de la competición.



El propio Keyrol se describió en una entrevista como "poderoso, bueno de espaldas al arco" y "un finalizador completo, total". Citó a Luis Suárez, Fernando Torres y Daniel Sturridge como sus referentes. Los números respaldan su confianza.

Lo que viene: presión, oportunidad y el sueño de 2030