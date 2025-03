¿Bajas de Honduras ante Bermudas? Rueda atiza contra los medios y adelanta una alerta roja si "La H" clasifica a Copa Oro

El cafetero adelantó que Honduras no tiene bajas ante los caribeños, pero aseveró que el rival tiene armas suficientes para hacernos daño en el choque de vuelta.

Pero antes de este compromiso, Reinaldo Rueda pasó por la conferencia de prensa, donde no escondió su molestia ante los medios deportivos que atizaron contra la Bicolor por el resultado obtenido en Hamilton.

Ayer Alemania empató 3-3, la mentalidad de los alemanes contra los italianos, estructuralmente, mentalmente, ¿qué pasó con Alemania?, ¿Qué pasó cuando Alemania la eliminó Japón? Ese partido nos dejó muchas lecciones desde el punto de vista futbolístico, trabajamos errores. Yo les dije en el aeropuerto que la masa muscular de Bermudas es diferente, nosotros tres jugadores idénticos, o sea, que cuando vas al duelo con ellos es difícil, son formados en Inglaterra, ¿Por qué estamos amargados? Porque los subvaloramos, porque pensamos que estamos encima de ellos. ¿Se acuerdan de Real Madrid vs Alcorcón? Sucede en las mejores familias.

Yo le hablaba a los jugadores en ese partido: En la sala técnica, 1-0, 0-0, el partido dura 180 minutos, paciencia, pero no pasividad. Ayer en la madrugada decía: "Diosito, perdónanos". Si no tenemos los pies sobre la tierra nos vamos a estrellar constantemente, si estamos comparándonos con los demás.

Al final del partido todos los jugadores estaban amargados y tristes, el camerino parecía una sala de funeraria, somos desagradecidos, tenemos que pedirle perdón a Dios, estábamos de visitantes, en una plaza difícil contra una selección que tenía sus bondades, ganamos 5-3, hicimos cinco goles, no disfrutamos, ganar tres puntos, estamos amargados, es la sensación de todo el país, es la sensación que ustedes los medios de comunicación transmitieron, que éramos un desastre, que éramos una vergüenza, somos desagradecidos.

Cuando estaba pequeño vivíamos en una casa familiar, pero los hijos de los dueños hacían mucha bulla y cuando tenés un vecino al lado que te trata mal, no hay nada peor que un mal vecino, si lo ves haciendo desorden, miramos solamente a los cuatro que se ven involucrados.

La única solución es ganar, es recuperar la credibilidad, es resetear esa parte y solamente es ganar cinco, seis, siete partidos al hilo, es la única forma de que la gente pueda volver a creer en nosotros, no solamente a los partidos de selección, sino a los de Liga Nacional, a pesar de los problemas sociales del país, la confianza se recupera clasificando al Mundial.

Son cosas que estamos trabajando con los médicos y terapeutas, afortunadamente no hay lesiones, contusiones, la noche fue corta, nos fuimos a las 2:00 AM, el viaje fue muy desgastante. Hoy habrá un entreno más real de cara a mañana. ¿Qué tiene Bermudas? Es una selección que nos puede hacer daño, que no tiene nada que perder, es un partido difícil, hay que hacerlo con inteligencia. El mejor alimento son ocho horas bien dormidas.

¿Cuánto tiempo le puede llevar a estos jugadores para recuperar esa confianza?

Es difícil porque todos han sufrido, ayer revisamos y varios han jugado tres clasificatorias, Andy Nájar es el único mundialista, él sabe lo que es la élite, solamente es ganar y recuperar la confianza, la credibilidad en el trabajo, la autoestima, el control mental, contra equipos fuertes en Centroamérica hacemos buenos partidos, pero cuando enfrentamos a rivales de estos los nervios nos traicionan, supuestamente hay que hacer 10 goles, no es así, ese tema es complejo, pero hay que ganar y hacerlo de la mejor manera.

¿La defensa es el talón de Aquiles de Honduras? POSIBLES BAJAS DE LA H EN COPA ORO

Selección Nacional es diferente a los clubes, la problemática que hemos tenido en la lesión de jugadores, acumulamos seis ahorita. El año pasado en marzo perdimos cuatro y dos por sanciones. Ahora perdimos a Ruiz, Edwin, Joseph, Choco, entre otros. Ante Olancho Edwin no quiso correr el riesgo de lesionarse, tenemos alerta roja para Copa Oro por Kervin Arriaga, Andy Nájar, Joseph Rosales, David Ruiz, Bryan Acosta que seguirán compitiendo en MLS cuando arranque la Copa Oro, está la gran interrogante, ¿los traigo para Copa Oro? Y cuando regresen agosto no han hecho ni vacaciones, ni pretemporada. Entonces, para septiembre, octubre y noviembre cuando juguemos Hexagonal Final estarán sin ritmo ni competencia. No es el talón de Aquiles, es montón de inquietudes, de lesiones sobre todo.

Nos llevamos la victoria contra Bermudas, pero estos jugadores parecen que tienen una mejor versión

Sí tienen una mejor versión, yo les presentó el equipo con el que se jugó el primer y segundo tiempo contra México y Bermudas, ¿me van decir que son los mismos jugadores? Bermudas tiene un buen equipo, nosotros jugamos en mediocampo, Julián y Denil parados en la mitad de la cancha, ellos tenían 350 metros libres para atacarnos y lo aprovecharon bien en transición larga, ¿cuántos metros van a tener para jugar mañana? No tenemos paciencia con dinámica, pero debemos tenerla, tenemos que buscar el arco.

La sorpresa no existe en nuestra Liga Nacional, ¿cómo trabaja Reinaldo Rueda con la Selección de Honduras?

La sorpresa va de la lectura y escritura del juego. Andy Nájar quiso meter dos diagonales cuando estábamos perdiendo 0-1, perdió el balón, Deybi no lo vio. La otra que es muy fácil jugar al pie porque está todo bien, pero la inseguridad no me permite jugar. La sorpresa es el jugador sin balón, aquí los tenemos, pero tenemos que hacerlo más repetidamente. Kervin pasa de ser el "8" al "7", uno lo exige. Lo mismo pasó con Luis Palma, pero se debe tener esa apertura y visibilidad mental.

Tenemos tres problemas, hay titulares, pero no recambios, el calendario de Liga Nacional y las lesiones, ¿la oportunidad es en la Copa Oro?

Usted me dio la respuesta, porque cuando no pongo a los consolidados, como cuando pongo a Pinto y no a Palma, "eh, pero, ¿por qué? ¿qué pasó con Rueda? Entonces, ¿cuándo van a jugar, cuándo van a tomar ese rol? Se tienen que consolidar.