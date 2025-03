La sincera reflexión de Romell Quioto tras volver a la Selección de Honduras: “nunca dejaré de soñar”

Y es que el atacante hondureño estuvo más de un año sin jugar con la Bicolor luego de que no se presentó en tiempo y forma a una convocatoria que hizo Reinaldo Rueda.

“Nunca dejaré de soñar ni de trabajar duro hasta lograr lo que mi corazón anhela porque al final no son cosas vanas ni lujos, sino paz y felicidad plena contigo mismo”, escribió Quioto en una historia en su Instagram.

Luego, volvió a compartir otro mensaje y también junto a una imagen entrenando con la Selección de Honduras.

“Hoy me levanté tan agradecido, tan feliz conmigo mismo, con Dios, por mi vida, por todas las cosas buenas y malas que me suceden, por todo lo que aprendo y por todo lo que está dentro de mí, soy una persona excepcional, doy todo lo que soy porque es lo único que tengo, mis errores, mis virtudes son lo que me hacen ser yo”, destacó el hondureño que juega en Arabia Saudí.