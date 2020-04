Hijo de Maynor Figueroa revela con qué país quiere jugar y en qué club de Honduras militaría

Tiene 14 años y juega en las inferiores del Liverpool en Inglaterra. Él es Keyrol Figueroa, hijo del capitán de la Selección Nacional, Maynor Figueroa. Este chico fue parte de la transmisión de Diez con Maynor mediante Facebook y Youtube.

Por unos minutos el joven, con su español un poco gringo, nos compartió sobre su experiencia en el Liverpool y con qué país jugaría ya que tiene la opción de hacerlo con Estados Unidos.

“Cuando yo estaba en Inglaterra él siempre miraba los juegos, él me explica las cosas buenas o malas que yo hago. Ahorita solo estamos entrenando con mi hermano y mi papá”, inició contando Keyrol quien se encontraba al lado de su padre.

Un seguidor de Diez le preguntó a Keyrol si jugaría con Honduras o Estados Unidos, a lo que él contestó: “Yo no sé, yo ahorita me estoy quedando con Honduras. Si tengo chance me quedo con Honduras”.

¿Y en qué club de Honduras le gustaría jugar? Le preguntó otro seguidor, el joven manifestó: “Yo creo que con el Olimpia, él (Maynor) entrenó con Olimpia cuando no estaba con Houston... Yo con Olimpia”.

Aunque solo tiene 14 años, Keyrol Figueroa tiene claros sus objetivos y espera convertirse en un gran profesional como lo ha sido su padre. “Estoy tratando de ser profesional. Me estoy enfocando en el fútbol, familia y escuela. De delantero es mi favorita posición, Liverpool es una academia diferente, quieren ayudarte y mejorar. Liverpool es un lugar de sueños”.

Maynor por su parte mencionó que pasa pendiente de su hijo aunque muchas veces el tiempo no se lo permita ya que Keyrol ha vivido en Inglaterra. “Ahí paso pendiente porque ellos en el equipo tienen un app donde los padres pueden estar viendo los juegos de sus hijos, paso dando mi punto de vista, siempre tengo algo por mostrarle para que vaya mejorando día a día”.

“Entre él (Keyrol) y su hermano solo quieren hablar inglés, pero en esta casa somos catrachos”, terminó diciendo entre risas el capitán de la Bicolor.

