Jonathan Rubio se sincera: Su ilusión por ir a Tokio 2021, su futuro en un mes y el momento de Elis en Portugal

Jonathan Josúe Rubio Toro está viviendo una temporada atípica en el Desportivo Chaves de Portugal; desde firmar e integrarse tarde en la temporada con el club, pasando por contagiarse de Covid-19, hasta perderse un mes de actividad por una lesión. Rubio ha visto como el actual campeonato le ha traído problemas extra futbolísticos que no le han permitido demostrar todo su potencial.



En plática con DIEZ el atacante hondureño cuenta cómo ha sido este último mes en el que ha estado lesionado, "no han sido días fáciles, estaba con la lesión pero gracias a Dios ya estoy mejor, estamos al 100% otra vez, tuve una contusión ósea en el hueso del calcáneo del talón, realmente no era nada grave, pero ese edema me molestó mucho, me tocó parar (...) me lesioné con el equipo antes de la fecha FIFA de marzo, pero infelizmente en los partidos con la Selección la situación se agravó un poco, lo importante es que ya estoy bien", aclaró sobre su situación actual.

Ver: Choco Lozano tras caer ante Osasuna: "Tenemos que terminar bien el año para irnos tranquilos a casa"



"Estoy entrenando con todo el grupo, espero ver minutos el fin de semana, es la primera vez que estoy lesionado tanto tiempo (un mes), ahora entiendo mucho mejor a compañeros que han pasado por lesiones peores, a veces no valoramos el estar bien físicamente, pero a partir de ahora le voy a dar mucho más valor", admitió al reflexionar sobre la situación que lo ha apartado de los terrenos de juego.

Rubio no tiene participación con el Desportivo Chaves desde el 7 de marzo, pero está animado al tener en claro que "llego bien para estos dos últimos partidos y ver si nos metemos al Playoffs para lograr el ascenso que es lo que todos queremos y por lo que vine".

Consultado sobre su futuro ya que su contrato con el club portugués se termina dentro de un mes, reconoce "todavía no sé lo que va a pasar la próxima temporada, yo termino contrato dentro de un mes, me siento muy bien. Desde antes de llegar al equipo yo sabía las condiciones de trabajo que tiene. Me he sentido muy cómodo, muy feliz, pero todavía no sé qué va a pasar de cara a la próxima temporada, aún faltan muchas cosas por decidirse, falta lo más importante. En dos semanas puede pasar todo", avisoró con respecto a la lucha por el ascenso a la Liga NOS.



Leer más: Sporting de Lisboa vence al Boavista de Alberth Elis y se corona campeón en Portugal



El seleccionado nacional admite que ha sido "una temporada bastante difícil por cosas extrafutbolísticas, cuando estuve disponible siempre jugué, pero el 1 de enero de enero dí positivo por Covid y eso me apartó todo el mes porque para volver después de dos semanas... y sobre todo yo que tuve síntomas, la pasé mal algunos días, también en segunda división cuando hay fecha FIFA la liga no para así que eso me quitó varios partidos y ahora con la lesión no pude aportar todo lo que me hubiera gustado, pero bueno, son cosas que pasan, forman parte del fútbol. Ahora lo importante es enfocarse en lo que viene".





Cambiando de panorama y hablando de lo que se le viene a la Selección Nacional mayor y Sub 23, Rubio se emociona, "para mí sea un partido amistoso o sea la Copa Oro, Liga de Naciones o Juegos Olímpicos siempre que tenga el privilegio de ponerme la camiseta de la Selección lo hago con mucha ilusión y creo que se me nota en la cara, poder representar a Honduras es lo mejor que me ha pasado", se sincera, y continuó "Cualquiera que sea la competencia siempre la motivación está al máximo y siempre quiero ayudar y dar lo mejor de mí".



Sobre el Preolímpico de Guadalajara y la actuación de la representación nacional, Rubio como todo hondureño siente que la Sub 23 practicó "un fútbol muy bonito, no solamente lograron el pase sino que también hicieron un juego muy agradable.. creo que todos los que los vimos nos quedamos con esa sensación", elogió aunque también se ilusionó con ser uno de los tres jugadores mayores de edad que pueda participar como refuerzos "a todo jugador le ilusiona estar en unos Juegos Olímpicos, sería muy bonito, yo nunca tuve la oportunidad de conformar una selección menor así que sería muy bonito".



El centrocampista de 24 años ha sido una de las figuras hondureñas que más tiempo lleva en Portugal, teniendo pasos por equipos como Gil Vicente, Varzim, Académica de Coimbra, Tondela y ahora en Desportivo Chaves; es por eso que se alegra al escuchar sobre las posibles llegadas de Luis Palma y Carlos Argueta al fútbol luso, "me pone muy feliz todo lo que se está hablando, sobre todo porque en estos últimos años los equipos de aquí han visto a los futbolistas hondureños con otros ojos, nos han valorado mucho y eso es muy bueno. Portugal tiene un excelente nivel, tuve el privilegio de ser uno de los primeros y eso me llena de mucha alegría porque quiere decir que hemos hecho bien las cosas y eso ha abierto puertas. Eso suma para Honduras, para los jugadores, y realmente espero que se puede dar lo que dicen los medios, que se puedan concretar sus llegadas".

Te puede interesar: Bryan Róchez y Nacional de Madeira virtualmente descendidos





Por su parte la selección mayor de la cual es parte, está a las puertas de meses muy importantes, con múltiples escenarios y competencias por disputar, entre las cuales destacan lel Final Four de Concacaf donde enfrentará a una Estados Unidos que está plagada de estrellas, Rubio sabe que "han crecido mucho como selección teniendo a jugadores en los mejores equipos del mundo, no es solo en las mejores ligas, sino en los mejores equipos y realmente va a ser un lindo partido, va a ser muy motivante", pero el volante no se achica "al final somos 11 contra 11, tenemos que ir con la ilusión que lo podemos hacer, yo siempre digo que al final la mente tiene mucho poder; si nosotros creemos que podemos se puede lograr, la pelota puede entrar o no pero lo importante es siempre entrar con una mentalidad gandora , eso marca mucho la diferencia".



El proceso de Fabián Coito ha recibido elogios y críticas a lo largo del tiempo, y luego de los amistosos contra Bielorrusia y Grecia, Toro Rubio acepta que "miro muy bien a la selección, el profesor Fabián ha dado oportunidad a muchos, la verdad hemos podido consolidar un buen grupo, hay buen ambiente, buena idea de juego, se han logrado cosas muy buenas como estar en la semifinal (CNL), como la clasificación a los Olímpicos" y adelanta "ahora viene la hora de la verdad, no tengo la menor duda que hemos hecho un excelente trabajo" pero también deja en claro que "no hay que olvidar que no se trabajó durante un año por la pandemia, muchas veces nos olvidamos de eso pero un año en el fútbol es mucho tiempo (...) contra Bielorrusia y contra Grecia se vieron cosas muy buenas, se retomó un poco lo que veníamos haciendo en aquellos partidos contra Chile, Trinidad y Tobago, hay que dar méritos cuando las cosas se hacen bien", sentenció.

Rubio se tomó un tiempo para dar a conocer su alegría por el gran presente de su compañero de selección, Alberth Elis, que se encuentra en un estado de forma intratable, "tenemos una buena relación, yo estoy muy feliz por él, fui uno de los que dije que había tomado una buena decisión al venir al Boavista, al final las cosas le están saliendo muy, muy bien", al opinar sobre su rendimiento no dudó en asegurar "creo que va a dar el salto, no sé a qué equipo pero él ha hecho todos los méritos y realmente merece todos los elogios que se le están dando porque no es fácil triunfar en Primera División, sobre todo porque el equipo no ha hecho una buena temporada, pero aún así él está destacando y eso tiene más mérito", también deseó que "primero se salve, tanto él como (Bryan) Róchez, y después que pueda dar el paso hacia un grande de Europa. Ya ha demostrado que tiene capacidad para estar en un mejor equipo", dobló la apuesta.

No te podés perder: Alberth Elis rompe récord de goles del Boavista en historia del club en primera división de Portugal



Finalmente, entre broma y broma el talentoso volante volvió a reconocer su cariño por Real España "yo siempre he dicho que soy Real España, uno no puede decir que no o decir ´nunca haría esto´ porque el fútbol da muchas vueltas y no sabemos lo que puede pasar mañana, realmente sí me gustaría jugar en el Real España, no lo he negado, fue donde jugó mi abuelo, es el equipo de mi familia y no sé si será cuando tenga 35 o algún día, nunca se sabe pero realmente no lo voy a negar", apuntó.