Najar y Acosta se confiesan: de ser señalados en Honduras a brillar en la MLS

Andy Najar y Bryan Acosta atraviesan un momento especial en sus carreras en la MLS. Incluso, El lateral hondureño fue protagonista del All-Star, partido donde son convocados los mejores futbolistas del torneo estadounidense para enfrentar a la Liga MX. Najar destacó la importancia de este momento y agradeció a Dios por cómo se han desarrollado las cosas tanto a nivel individual como colectivo: “Agradecido con Dios. Creo que las cosas se nos están dando de la mejor manera, colectivamente e individualmente también, y pues esperamos seguir de esta manera”, expresó el hondureño. Para Najar, volver a ser elegido para el All-Star representa un reconocimiento al trabajo que ha realizado durante los últimos años: “Es bien difícil. Creo que eso habla del buen trabajo que he venido haciendo los últimos dos años con el equipo y, la verdad, creo que a base de eso he podido conseguir estar en el All-Star dos veces”, señaló.

El lateral hondureño también resaltó el orgullo que significa representar a Honduras y a la comunidad latina en un evento de esta magnitud: “Me siento orgulloso de poder representar a mi gente, a los latinos, a los hondureños. Creo que para mí, igual para ellos, es un orgullo poder representarlos en partidos como esos. La verdad que para mí, igual para mi familia, también ha sido de gran alegría”, manifestó. Najar recordó además el proceso que atravesó antes de recuperar protagonismo en la MLS. El hondureño reconoció que hubo personas que dudaron de su futuro cuando decidió regresar a Honduras: “Mucha gente no lo pensaba así. Creo que hubo por ahí mucho... Igual, yo miraba comentarios de lo que se decía que yo ya estaba acabado cuando decidí irme para Honduras”, recordó. No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE Sin embargo, su regreso a Honduras tenía un objetivo personal que había perseguido desde niño: jugar con Olimpia: “Yo tengo las razones, los motivos por los cuales yo decidí ir a Honduras y, para mí, te lo voy a decir así: fue para mí un sueño, un sueño que desde niño quería, que era poder jugar en Olimpia. La verdad que lo cumplí”, explicó. Najar también considera que aquella etapa le permitió quitarse presión y recuperar el disfrute por el fútbol: “A la misma vez, poder sacarme esa presión del nivel internacional, que el fútbol aquí es muy exigente. Creo que para mí era necesario poder tomar esa decisión de poder ir allá, olvidarme de la presión y, la verdad, hasta el día de hoy no me arrepiento de haber tomado esa decisión”, afirmó. El hondureño considera que volver a la MLS fue la mejor decisión que podía tomar después de aquella experiencia: “Para mí, creo que fue la mejor decisión que tomé en ese momento y pues, gracias a Dios, se me dio la oportunidad de regresar a la MLS y agradecido con Dios porque creo que en esos últimos dos años me he como reivindicado otra vez con el fútbol”, manifestó.. Estoy disfrutando del fútbol y estoy recuperando esos años que perdí cuando no la estaba pasando bien debido a las lesiones y todo, pero ya eso es pasado. La verdad, ahora me enfoco y disfruto de lo que es el fútbol”, añadió.

Bryan Acosta, por su parte, también habló sobre Najar y destacó la calidad que ha demostrado su compatriota durante este proceso: “Yo siempre lo he dicho, creo que todo el mundo sabe los jugadores que es Andy. Yo siempre le he dicho que para mí es un gran jugador”, comentó Acosta. El mediocampista también se identificó con la historia de Najar, especialmente por las críticas que ambos recibieron durante sus respectivos pasos por Honduras: “Como lo dijo él, mucha gente, igual a mí cuando yo fui a Honduras, también dijeron que nunca íbamos a salir otra vez, pero bueno, gracias a Dios, al trabajo y al profesionalismo que tenemos estamos aquí de vuelta”, aseguró. Acosta considera que el éxito de Najar no es producto de la casualidad y destacó que sus dos convocatorias al All-Star son consecuencia de su esfuerzo: “No es por nada que Andy ha ido dos veces al All-Star y creo que solo ha ganado en base a su trabajo”, apuntó. Sobre su propio regreso a la MLS, Acosta también atribuyó su presente al trabajo y al profesionalismo: “El trabajo, como te lo digo, el trabajo, el profesionalismo. Creo que Andy te puede decir. Creo que somos dedicados a esto”, manifestó. El hondureño explicó que cuando regresó a Honduras no lo hizo pensando en quedarse definitivamente y que posteriormente aprovechó la oportunidad que recibió para regresar a Estados Unidos: “Cuando regresé a Honduras también no regresé con la mentalidad de quedarme allá. Me salió la oportunidad de venir aquí a Nashville y, bueno, aprovecharla. Estamos aquí. Si estamos aquí es porque nos hemos ganado el derecho de estar aquí y porque el cuerpo técnico confía en nosotros también”, añadió.