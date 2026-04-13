Kervin Arriaga y Levante sonríen tras derrotar a Getafe en la jornada 31: así marcha la tabla de la Liga Española

Con el gol, el Levante trató de hacer pasar el tiempo para sellar su victoria pero no se olvidó de buscar la sentencia. De hecho, fue capaz de forzar un segundo penalti por manos dentro del área de Zaid Romero, que terminó expulsado por doble amarilla. Esta vez, el encargado de lanzar fue Iván Romero, pero tuvo el mismo resultado. David Soria se estiró y desvió el lanzamiento a saque de esquina.La parada de Soria la intentó convertir el Getafe en el último arreón en busca del empate, pero como ocurrió durante los 90 minutos, no fue capaz de generar peligro real y terminó cayendo por la mínima.