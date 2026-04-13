Kervin Arriaga y Levante sonríen tras derrotar a Getafe en la jornada 31: así marcha la tabla de la Liga Española

La necesidad por abandonar el último puesto impulsó al Levante, que sólo necesito cinco minutos para rozar el primer gol. Una llegada por banda derecha de Jeremy Toljan terminó con un remate de Kareem Tunde dentro del área que se topó con el larguero de la portería de David Soria .

El hondureño Kervin Arriaga no fue titular, pero su ingreso de cambio (62') logró darle una cara diferente a su equipo. Con su despliegue físico y su capacidad para recuperar balones, el hondureño le dio el equilibrio necesario al Levante para sostener un resultado que los saca del pozo y los pone a soñar con la permanencia.

Un gol en el minuto 83 del delantero del Levante UD, Carlos Espí , que lleva siete en los últimos seis partidos y que recibió el premio a mejor jugador de marzo, sirvió para que su equipo se impusiera al Getafe este lunes en el Ciutat de València y para que se colocara a sólo cuatro puntos en una noche en la que los ‘granotas’ fallaron hasta dos penaltis.

Los ‘granotas’ estaban lanzados. Ni siquiera la acción polémica con Carlos Espí les sacó del partido. El delantero fue expulsado tras una falta sobre Djené, pero el colegiado, Alejandro Quintero, anuló la roja directa tras la revisión en el VAR. A pesar de la tensión, que se apoderó del Ciutat de València, el Levante siguió volcándose sobre la portería de Soria.

Y aunque no generó peligro real, la primera parte se jugó prácticamente entera en campo del Getafe. El Levante llegó a adelantarse en el marcador en el minuto 28 con un cabezazo de Pablo Martínez, pero el capitán local estaba en posición antirreglamentaria y el tanto no subió al marcador. Mientras tanto, el Getafe trataba de hacer uso de su efectividad, pero solo pudo disparar una vez a portería con un lanzamiento de Juan Iglesias desde la frontal que no puso en aprietos a Mathew Ryan.

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La historia se repetiría en los primeros compases del segundo acto. A los 10 minutos de la reanudación, el Levante volvió a tener ante sí el gol. Matías Moreno sirvió un balón a la espalda de la defensa azulona para un Espí que se plantó ante David Soria, pero no supo definir y terminó mandando el balón por encima de la portería.

De nuevo volcado y sólo 5 minutos después, el Levante gozó de la mejor ocasión de todo el partido desde el punto de penalti. Domingos Duarte derribó a Iván Romero y el central Adrián de la Fuente fue el encargado de lanzar la pena máxima, pero su disparo, flojo, lo terminó blocando David Soria.

En busca del gol, el entrenador del Levante, Luís Castro, quemó todas sus naves e introdujo también al delantero Etta Eyong para acabar jugando con tres delanteros los últimos 10 minutos, aunque sería el hombre de moda en el Levante quien terminó por encontrar el premio del gol. Un centro medido de Manu Sánchez lo remató de cabeza Carlos Espí para superar a David Soria y desatar la locura en el Ciutat de València con solo 8 minutos por jugar.