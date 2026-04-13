Lamine Yamal reta a ‘Cholo’ Simeone y advierte al Atlético de Madrid para la Champions League: "Remontar el partido"

También reflexionó que el hecho de que muchos jugadores del <b>Barcelona </b>procedan de la cantera es "muy importante" para este tipo de duelos. "Somos todos de la casa, el Barça lo amamos y lo daremos todo hasta el final. No nos importa cómo; jugaremos y lucharemos hasta el final", añadió.Y prometió: "Si caemos eliminados, será luchando hasta el final. No dejaremos ni un minuto sin apretar, sin correr. Dejaremos todo por este escudo. Será un partido de 90 minutos o más. Estamos seguros de que no está acabado. Creo que es muy posible la remontada y para eso estamos aquí”.