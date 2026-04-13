Lamine Yamal reta a ‘Cholo’ Simeone y advierte al Atlético de Madrid para la Champions League: "Remontar el partido"

Lamine Yamal, extremo del Barcelona, incidió este lunes en su inspiración en el jugador de la NBA Lebron James para el partido de vuelta de los cuartos de final de la Champions League contra el Atlético de Madrid, en el que su equipo intentará remontar un resultado adverso como hizo él en 2016 con los Cleveland Cavaliers contra Golden State Warriors, e insistió en pensar "cómo lo hizo él" y "ojalá" le "salga igual". "Yo creo que es uno de los referentes que me pueden inspirar para el partido de este martes. Por eso lo he puesto (una foto en su cuenta de Instagram). Pensar en él, cómo lo hizo él y ojalá que me salga igual", proclamó en la rueda de prensa en el Metropolitano, el escenario del encuentro de este martes.

Lamine Yamal está "con muchas ganas" del partido del Metropolitano. "En estos momentos es cuando salen los jugadores de verdad", expresó el extremo, después de que se haya cuestionado su inicio de curso, cuando sufrió una pubalgia. "Me encuentro muy bien, con muchas ganas del partido y sí que estoy motivado para eso. Espero que pueda marcar la diferencia. A ver si 'El Cholo' (Simeone, entrenador del Atlético de Madrid) me hace un favor, me pone uno contra uno, con un jugador... Espero que sí", remarcó. "He tenido la suerte que, desde pequeño, he tenido que coger más responsabilidades de las que debía, estoy un poco acostumbrado y sólo pienso en disfrutarlo, no asumirlo como un problema, sino como una virtud, disfrutar de cada momento que paso con mis compañeros y toda la confianza que me dan para mí es oro", abundó. No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE El extremo confía en el grupo y en la remontada: "Tenemos mucha calidad, jugadores de clase mundial. No creo que pase sólo por mí. Si pasa, tampoco me importaría, pero creo que tenemos un equipo con muchos jugadores para remontar el partido. Y por eso confío en el equipo".

También reflexionó que el hecho de que muchos jugadores del Barcelona procedan de la cantera es "muy importante" para este tipo de duelos. "Somos todos de la casa, el Barça lo amamos y lo daremos todo hasta el final. No nos importa cómo; jugaremos y lucharemos hasta el final", añadió. Y prometió: "Si caemos eliminados, será luchando hasta el final. No dejaremos ni un minuto sin apretar, sin correr. Dejaremos todo por este escudo. Será un partido de 90 minutos o más. Estamos seguros de que no está acabado. Creo que es muy posible la remontada y para eso estamos aquí”.