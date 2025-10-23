Legionarios

Lech Poznan y Luis Palma sufren penosa derrota en la Conference League contra equipo de ¡Gibraltar!

Luis Palma comenzó el juego desde el banquillo de suplentes y para el inicio del segundo tiempo vio su ingreso.

2025-10-23

El Lech Poznán de la primera división de Polonia y en donde milita el futbolista hondureño Luis Palma, sufrió este jueves una de las derrotas más ridículas que ha sufrido a lo largo de su historia desde su fundación.

Por la segunda jornada de la Conference League, la tercera competición de clubes más importante de Europa detrás de la Champions y Europa League, el conjunto polaco fue avergonzado al caer 2-1 increíblemente ante el Lincoln FC, equipo del fútbol de Gilbratar.

La primera anotación del encuentro deportivo llegó a los 33 minutos del primer tiempo y fue obra del jugador español Enrique Gómez Bernal.

Luis Palma comenzó el juego desde el banquillo de suplentes y para el inicio del segundo tiempo inmediatamente fue ingresado al terreno de las acciones para reemplazar a su compañero Yannick Agnero.

El conjunto polaco se volcó al ataque y pudo empatarlo al minuto 77 gracias a un penal cobrado por el experimentado delantero sueco Mikael Ishak.

Palma y el resto de sus compañeros confiaban en la remontada, pero para su mala fortuna y sorpresivamente fue el equipo Lincoln que marcó el segundo tanto con un certero cabezazo de Christian Rutjens a los 88 minutos, ya sobre el cierre del encuentro.

El pitazo final llegó y el Lech Poznán sufrió una de sus caídas más impensadas de su historia ya que el rival de turno en el papel era demasiado débil. En el caso del "Bicho", jugó toda la segunda parte, pero no pudo destacar; es importante recordar que marcó un golazo ante Rapid Viena en la jornada 1 por el torneo de clubes.

Tras dos jornadas disputadas en la Conference League, Lech Poznán suma tres puntos y en la próxima jornada por el torneo de clubes visitará al Rayo Vallecano de la Liga de España.

Por la Liga de Polonia, Palma y su equipo se estarán enfrentando este domingo 26 de octubre al Legia de Varsovia, el equipo más ganador del fútbol polaco. El duelo comenzará a la 1:15PM, horario de Honduras.

