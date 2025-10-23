Lech Poznan y Luis Palma sufren penosa derrota en la Conference League contra equipo de ¡Gibraltar!

El <b>Lech Poznán</b> de la primera división de Polonia y en donde milita el futbolista hondureño<b> Luis Palma,</b> sufrió este jueves una de las derrotas más ridículas que ha sufrido a lo largo de su historia desde su fundación.Por la segunda jornada de la <b>Conference League</b>, la tercera competición de clubes más importante de Europa detrás de la <b>Champions y Europa League</b>, el conjunto polaco fue avergonzado al caer 2-1 increíblemente ante el <b>Lincoln FC</b>, equipo del fútbol de <b>Gilbratar</b>.La primera anotación del encuentro deportivo llegó a los 33 minutos del primer tiempo y fue obra del jugador español <b>Enrique Gómez Bernal.</b>