El popular “Zavaleta”, suegro de Kervin Arriaga, lanza cábala previo al Levante-Real Madrid y cuenta varios secretos: "Así me lo presentó"

Este martes el Levante del hondureño Kervin Arriaga se enfrenta al poderoso Real Madrid y por ello DIEZ buscó a alguien allegado al jugadores catracho para que hablara un poco sobre el mediocampista levantista y encontramos al popular "Zavaleta", quien habló en torno a las cábalas en el deporte, la relación familiar con el futbolista y la mirada esperanzadora hacia su carrera. El suegro de Arriaga explica que las cábalas no solo se aplican a números o loterías, sino que también están muy presentes en la rutina y hábitos de jugadores y entrenadores, desde la ropa que usan hasta el pie con el que entran a la cancha. En cuanto a la relación amorosa de su hija con Kervin, Daniel Zavaleta confiesa que le tomó por sorpresa, pero siente orgullo y confianza de la relación, destacando su buen carácter y disposición para apoyar a su hija.

De igual forma comentó del significado especial del número 16 que Kervin Arriaga lleva en su camiseta, y de las expectativas y consejos que le da para que siga creciendo en su carrera, con la esperanza de que pronto escale a niveles más altos y pueda llegar a ser titular en partidos importantes como el que enfrentará contra el Real Madrid.

- LA ENTREVISTA -

¿Por qué las cábalas?



Las palabras cábalas significa aproximación, probabilidad, pronósticos. Esto de las cábalas no solo se dan en la parte de los números, también usted ha visto que la parte deportiva. Hay entrenadores y jugadores que usan el mismo saco, la misma camisa, ropa interior al revés, que se ponen ropa interior del mismo color, y algunos cuando entran a la cancha entran con el pie derecho o el pie izquierdo. ¿Cómo tomó usted cuando su hija le dio la noticia de que estaba saliendo con Kervin Arriaga?



Hay un dicho que los padres somos los últimos en darnos cuenta. Me tomó por sorpresa, no me lo esperaba, tampoco me extrañó porque mi hija también ha salido en los medios. Me dijo que tenía una relación y nos presentó, platicamos, y me siento bien y orgulloso de tenerlo como yerno, es una persona muy honesta, sincera y agradable. ¿Qué fue lo primero que le dijo Kervin?



Me hizo una videollamada y comencé a platicar, mi hija estaba nerviosa porque he sido de un carácter fuerte, pero más serio. Me gustan las cosas transparentes, la sentí nerviosa y sentí que me quería decir algo, y ahí me contó todo. Y yo le dije, ¿qué ondas con él? Y me dijo que era buena persona, que salían y así es él, cuando platiqué con Kervin sí miré que tenía buenas intenciones con mi hija, y yo les dije que los iba a apoyar.

¿Qué más pasó?



Le pregunté que qué tal él, que qué onda con él... Me dijo que era una buena persona. Y desde ahí pues es un buen concepto el que me he creado de él. Le di el visto bueno y yo le dije a ella, 'hija, lo que tu corazón mande, yo te voy a apoyar'. Ya sea un triunfo, ya sea un fracaso, como sea, porque en esta vida, el que no arriesga no consigue, no gana. ¿Le regala camisetas Kervin o usted las ha comprado?



Pues mire, como mucha gente se dio cuenta que él era mi yerno, entonces yo le dije, yo no quería camisas para mí, no se las pedí, fue con una cortesía. Le dije que me están pidiendo tres camisas, le digo, ¿Cuánto cuestan esas camisas? Primero cuando él estaba en el Partizan. Y ya después cuando estaba en el Zaragoza. Entonces, me dice, 'suegro, yo se las voy a mandar'.



'No, no, decime cuánto es para mandarte el dinero, depositártelo'. Entonces me dice, 'no, suegro', no se preocupe, yo las voy a mandar', la sorpresa mía fue que mandó las tres camisas y me mandó la camisa mía y mandó la de mi hijo también. ¿Qué significado tiene ese número dieciséis?



Bueno, el dieciséis significa mucho para mí, porque es mi fecha de nacimiento. Yo nací un 16 de diciembre. ¿Y se lo dijo a Kervin?



Todavía no se lo he dicho, pero me imagino que mi hija ya se lo comentó.Ya se lo comentó. Y desde que le dieron el dieciséis, digo, wow, digo yo, ese número te va a traer suerte, es un número bonito. ¿Y qué predicciones le ha hecho a Kervin?



Bueno, yo, ante todo, las bendiciones, el respeto a Dios y lo que es la disciplina y ser buena persona, llevarse bien con todo mundo. Eso es lo que le he dicho a él, y bueno, y ahí está triunfando y esperando que Dios se lo permite que siga ese paso, porque él tiene un don, tiene capacidad, y yo le he dicho a él, 'tú no te vas a quedar ahí, tú vas a seguir'. ¿A dónde va escalar Kervin?



Yo se lo dije a él, cuando estaba en Zaragoza, tú vas a durar poco, vas estar poco tiempo, pero eso depende de ti, si tú eres disciplinado, voluntarioso, te cuidas. Tú vas a estar poco tiempo aquí y vas a saltar a otro. Y ahí está en primera división.

¿Cómo visualizamos el partido de hoy?



Yo tengo muchos amigos y se contradicen conmigo porque la mayor parte de la gente son Real Madrid y Barcelona, son ganadores. Pero yo les he dicho a ellos, 'yo no puedo simpatizar por Barcelona, ni por Real Madrid', porque todavía no ha militado un hondureño ahí, simpaticé con el Girona por el Choco Lozano.



Con respecto al partido de mañana, le están dando pocos minutos ahorita, viene de una lesión. Ya le dieron diez minutos, creo que le dieron 25, lo va llevando de a poco el técnico. Hay algo importante, el entrenador lo pidió y tiene muy buen concepto de él. ¿Qué número no le recomendaría a algún jugador?



Tal vez el 23. ¿Cuáles son las cábalas que usted más recuerda de algunos futbolistas qué le han pedido?



Yo me recuerdo que una de las cábalas que me acuerdo que se la hice a este entrenador que estuvo en el Marathón y en el Olimpia, el argentino Héctor Vargas. Él tiene muchas cábalas. Cuando los futbolistas usaban las cadenitas, o se las ponían en los pies, todo eso. ¿Kervin le ha pedido alguna cábala?



Todavía no, no me ha dicho, pero me imagino desde el momento que lo miro entrar a la cancha con el pie derecho. Tiene que ser alguna cábala. Y algún hondureño famoso, aparte de Kervin, ¿se ha acercado a usted y le ha pedido alguna cábala?



Han venido políticos. De Partido Nacional han venido, algunos de Libre también, me han dicho, y también algunos periodistas que me han dicho, 'mira, mis cábalas o los números son estos', porque también son gente que compra lotería. Son compra lotería. 'Mira que yo pago este número, mira que estoy abonado en este número. ¿Qué te parece este número? ¿Está bueno o está regular?', me preguntan cosas.

¿Y lo ve titular a ese 16 ante el Real Madrid?



Yo tengo la fe y la esperanza de que pueda jugar. Que pueda que pueda ser titular. Pero como lo que venimos platicando, que el entrenador no lo quiere quemar. No lo quiere desgastar y lo está cuidando. Creo que lo más probable que puede jugar sus treinta y cinco a cuarenta minutos mañana (hoy). Según como se vaya desarrollando el partido. ¿El Pronóstico para el partido?



Yo para mañana yo le puedo dar un pronóstico mío. Bueno, una cábala entre Levante y Real Madrid 1-1 o 2-2. ¿Cuándo va a ir a visitar a Kervin Arriaga?



Probablemente si Dios así lo permite a la fecha de cumpleaños. En diciembre, 16 de diciembre. Probablemente vamos a darles una visita a la familia. Claro me ha invitado pero como le digo quiero que ellos estén totalmente estabilizados, que estén concentrados en lo que está y que él también entienda porque lo primero es esta etapa profesional, etapa familiar. No quiero ir a interrumpir hasta que ellos estén bien.