El popular “Zavaleta”, suegro de Kervin Arriaga, lanza cábala previo al Levante-Real Madrid y cuenta varios secretos: "Así me lo presentó"

<b>¿Por qué las cábalas?</b><br /><br />Las palabras cábalas significa aproximación, probabilidad, pronósticos. Esto de las cábalas no solo se dan en la parte de los números, también usted ha visto que la parte deportiva. Hay entrenadores y jugadores que usan el mismo saco, la misma camisa, ropa interior al revés, que se ponen ropa interior del mismo color, y algunos cuando entran a la cancha entran con el pie derecho o el pie izquierdo.<b>¿Cómo tomó usted cuando su hija le dio la noticia de que estaba saliendo con Kervin Arriaga? </b><br /><br />Hay un dicho que los padres somos los últimos en darnos cuenta. Me tomó por sorpresa, no me lo esperaba, tampoco me extrañó porque mi hija también ha salido en los medios. Me dijo que tenía una relación y nos presentó, platicamos, y me siento bien y orgulloso de tenerlo como yerno, es una persona muy honesta, sincera y agradable.<b>¿Qué fue lo primero que le dijo Kervin?</b><br /><br />Me hizo una videollamada y comencé a platicar, mi hija estaba nerviosa porque he sido de un carácter fuerte, pero más serio. Me gustan las cosas transparentes, la sentí nerviosa y sentí que me quería decir algo, y ahí me contó todo. Y yo le dije, ¿qué ondas con él? Y me dijo que era buena persona, que salían y así es él, cuando platiqué con Kervin sí miré que tenía buenas intenciones con mi hija, y yo les dije que los iba a apoyar.